Der Superstar erinnert auf Instagram an alte Shitstorms. Beyoncés Album "Act 2: Cowboy Carter" erscheint Ende des Monats

Beyoncé überprüft noch rasch den Sitz ihres Cowboyhuts – das Herz sitzt bereits am rechten Fleck. Das lang versprochene Country-Album kann endlich kommen. Sony Pictures

Ebenso erfreut wie nachdenklich zeigt sich Superstar Beyoncé, die frischgebackene Country-Sängerin. Im Juli 2022 lächelte sie auf ihrem Album Renaissance vom Rücken eines Pferdes herunter. Jetzt gibt sie dem Country-Schimmel Sporen, und zwar im eleganten Damensattel. Der Track "Texas Hold Em" hat als erster Titel einer afroamerikanischen Künstlerin soeben Platz eins in den US-Country-Charts ("Hot Country Songs") erreicht.

Am 29. März kommt das neue Beyoncé-Album Act 2: Cowboy Carter auf den Markt. Es enthält die Aufarbeitung einer Reihe von unangenehmen Erfahrungen, die Beyoncé mit der stockkonservativen Country-Musik-Szene gemacht haben will. Sie habe sich vor Jahren "nicht willkommen gefühlt habe … und es war ganz klar, dass ich nicht willkommen war", schreibt sie dazu auf Instagram. "Aber aufgrund dieser Erfahrung bin ich tiefer in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht und habe unser umfangreiches Musikarchiv studiert."

Beyoncé

Die Pop-Queen nimmt damit unverkennbar auf die CMA Awards 2016 Bezug, wo sie gemeinsam mit den Dixie Chicks auftrat und damit einen veritablen Shitstorm lostrat. "Die Kritik, mit der ich konfrontiert wurde, als ich zum ersten Mal in dieses Genre einstieg, zwang mich, die mir auferlegten Einschränkungen zu überwinden. Act 2 ist das Ergebnis dieser Herausforderung. Es enthält die Früchte jener langen Zeit, die ich mir genommen habe, um die Genres zu vermischen und ineinander zu blenden. Anders hätte ein solches Gesamtkunstwerk nicht entstehen können."

Herz und Seele

Reichlich "Herz und Seele" will Beyoncé in ihr neues Opus investiert haben – auf jedes noch so kleine Detail habe sie den allergrößten Wert gelegt. Jetzt hofft sie, dass ethnische und andere Zuschreibungen für die Wahl des Musikgenres endlich irrelevant werden. (poh, 20.3.2024)