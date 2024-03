Wer sind diese Entscheidungsträger?

Die LAE definiert Entscheidungsträger so: Die Mehrheit (rund 36 Prozent) sind Bereichs- oder Abteilungsleitende aus mittleren und insbesondere größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden. 28 Prozent sind geschäftsführende Gesellschafterinnen oder Inhaber insbesondere kleinerer Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden. Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind rund 21 Prozent in der Zielgruppe, vorwiegend aus mittelgroßen Unternehmen mit zehn bis 250 Beschäftigten. Die übrigen Entscheidungsträgerinnen im Fokus der Marktforscher sind leitende Mitarbeitende, etwa Prokuristinnen oder Stellvertreter von Bereichsleiterinnen. Die fünf größten Branchen in der LAE sind Handel, Herstellung/Produktion, Bau, Gastronomie und Tourismus sowie Gesundheit und Sozialwesen.