Mit "3 Body Problem" will Netflix in ein neues Fantasy-Becken springen. Netflix

Große Geschichten beginnen klein: Vor 25 Jahren hätte niemand darauf gewettet, dass ein gebrochener italo-amerikanischer Mafiaboss zum Maßstab des neuen Serienzeitalters werden würde. Am allerwenigsten übrigens HBO, wo einige Überzeugungsarbeit notwendig war, um die Serie "The Sopranos" zu realisieren. 2007 ging HBO ein weiteres Mal ein Risiko ein: "Sopranos in Mittelerde" nannten die Erfinder David Benioff und D. B. Weiss "Game of Thrones". Ihre Version der Fantasy-Saga ist seither die Marke, wo alle hinwollen, nicht zuletzt, weil sich der Sender damit unverwechselbar machte. In Zeiten, in denen Streamingplattformen erbittert um die Marktanteile kämpfen, ist das Gold wert.

"Das nächste 'Game of Thrones'", heißt es dann immer vollmundig, wenn es darum geht, episch große und sündhaft teure, meist Fantasy-Produktionen anzukündigen. Eine Wiederholung des Erfolgs von einst ist bis dato nicht gelungen. Die Lücke will nun Netflix mit "3 Body Problem" und den "Game of Thrones"-Autoren Benioff und Weiss sowie mit Alexander Wow schließen.

Alle acht Folgen sind ab Donnerstag abrufbar. Die Serie soll 160 Millionen Dollar gekostet haben, Hauptrollen spielen Samer Usmani, Eliza Gonzalez, Jovan Adepo. Von der "Game of Thrones"-Truppe sind Liam Cunningham, John Bradley und Jonathan Pryce dabei. DER STANDARD sah vorab zwei Folgen.

Kann "3 Body Problem" die hohen Erwartungen erfüllen? Ist das nun endlich das nächste "Game of Thrones"? Kurz zusammengefasst und ohne Spoiler: Nein, ist es nicht.

Mit dem Alu-Helm dringt John Bradley in "3 Body Problem" in eine unbekannte Welt voll toller Computereffekte vor. COURTESY OF NETFLIX

Worum geht es in der Serie?

"3 Body Problem" basiert auf der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Liu Cixin aus dem Jahr 2007 und erzählt die Geschichte der ersten Kontaktaufnahme Außerirdischer mit der Erde. Wie der Roman widmet sich auch die Serie diesem Umstand auf drei Erzählebenen.

Was für "3 Body Problem" spricht

"Das ist größer als 'Game of Thrones'", sagte John Bradley bei der Serienpremiere in Lille. Er spielt einen der vifen Wissenschafter. Größer, weil "Game of Thrones" nur in einem einzigen Zeitalter im Reich Westeros gespielt habe. "3 Body Problem" reiche mit den Erzählebenen weiter. Der Vergleich hinkt zwar – die Alien-Serie hat tatsächlich weitaus weniger Storylines und bleibt bei einer großen Geschichte. "Game of Thrones" wirbelte Handlungsstränge und Figuren durcheinander – aber der Eintritt in die Sonnenwelt eröffnet einen weiteren Spielraum. In diesem ist viel Platz für Geschichten von Freund- und Feindschaften, denn darum und um die Begegnung mit dem Unbekannten in und außerhalb der Welt geht es in "3 Body Problem" in erster Linie. Und – weiteres Plus: darum, die neuesten Errungenschaften auf dem Feld der Computertechnologie herzuzeigen.

Die Visual Effects sind von großem Schauwert und fließen gut mit den Geschichten zusammen. Die große Zeitspanne sorgt für weitere Spannungsmomente. Der große Wurf ist Netflix trotzdem nicht gelungen. Das liegt vor allem an drei Problemen mit "3 Body Problem":

Hinweis: Die Autorin nimmt als Jurorin am Seriesmania-Festival in Lille teil. Reise und Aufenthalt werden zum Teil von der Festivalorganisation übernommen.