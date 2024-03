Brian Molko, Boss der Indie-Glamrock-Band Placebo, nannte Giorgia Meloni anno 2023 eine "Faschistin": Jetzt soll ein Prozess wegen angeblicher Verleumdung gegen ihn eingeleitet werden. AFP/GUILLAUME SOUVANT

Placebo-Frontmann Brian Molko droht ein Gerichtsverfahren, weil er die italienische Premierministerin Giorgia Meloni bei einem Konzert am 11. Juli 2023 in Turin unter anderem als "Faschistin" und "Nazi" beschimpft hat. Die Turiner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den britischen Sänger wegen angeblicher Verleumdung und Verunglimpfung abgeschlossen, hieß es am Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft muss nun das Ergebnis eines internationalen Ersuchens abwarten, um den Wohnsitz von Molko, der in London lebt, zu ermitteln und ihn über das Verfahren zu informieren. Erwartet wird, dass ein Prozess gegen ihn eingeleitet wird.

Meloni hatte Molko wegen Rufschädigung verklagt. Dessen Band Placebo hat eine große Fangemeinde in der LGBTIQ+-Szene. Wer die italienischen Institutionen öffentlich beleidigt, muss laut Gesetz mit einer Geldstrafe zwischen 1.000 und 5.000 Euro rechnen. (APA, 20.3.2024)