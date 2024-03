Die Chefredaktion der APA - Austria Presse Agentur wird mit 1. April um eine stellvertretende Chefredakteurin und einen stellvertretenden Chefredakteur verstärkt: Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil.

Puller-Knittelfelder übt die neue Funktion zusätzlich zu ihrer bestehenden Rolle als Innenpolitik-Ressortleiterin aus. Kneil ist die Chefredaktion nicht fremd, war er doch schon bisher als Head of Content Business Teil dieser. "Damit stärken wir die innenpolitische und die produktorientierte Kompetenz in der Newsroom-Führung", wurde APA-Chefredakteurin Maria Scholl in einer Aussendung zitiert. Als weitere stellvertretende APA-Chefredakteure agieren Katharina Schell und Werner Müllner, wobei letzterer im laufenden Jahr in Ruhestand geht.

Puller-Knittelfelder steht seit 2019 an der Spitze des Innenpolitikressorts. Davor war die 37-Jährige bereits drei Jahre als stv. Ressortchefin tätig.

Susanne Puller-Knittelfelder Foto: APA/Schlager

Christian Kneil verantwortete seit 2022 als Head of Content Business die (Weiter-)Entwicklung neuer journalistischer Formate und Produkte. Der 53-Jährige beteiligte sich in seiner APA-Laufbahn zudem maßgeblich am Aufbau des Protiftcentes MultiMedia, übte dort mehrere Führungsfunktionen aus und verantwortete schließlich die Integration dieses Bereich in die APA-Redaktion.

Christian Kneil. Foto: APA/Ehm

(APA, 20.3.2024)