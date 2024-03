Falls ja: in welcher Form? Glaubt ihr eher an weniger entwickelte Lebensformen, die auf einem Planeten oder Mond herumrennen, oder an hochentwickelte außerirdische Zivilisationen, die mit ihren Raumschiffen die Galaxie bereisen? Gab es schon Kontakt mit der Erde? Ist vielleicht etwas dran an Geschichten wie Roswell oder den Whistleblower-Aussagen vor dem US-Kongress letztes Jahr? War Oumuamua ein Werk außerirdischer Technologie?