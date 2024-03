In Innsbruck ist derzeit eine Großfahndung im Gange. APA/EVA MANHART

Innsbruck – Ein vorerst unbekannter, bewaffneter Täter hat Mittwochnachmittag versucht, eine Bank im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf zu überfallen. Der vermummte Mann hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Geld wurde keines erbeutet, weshalb es "nur" beim Versuch blieb, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß, eine Großfahndung war im Gange und verlief bisher ergebnislos.

Verletzt wurde niemand. Ob sich zum Zeitpunkt des Überfalls Angestellte bzw. Kunden in der Filiale befanden, konnte die Exekutive vorerst nicht sagen. An der Suche nach dem Täter war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Bereich um die Bank in der Schützenstraße, die sich in unmittelbarer Nähe einer Polizeiinspektion befinden soll, wurde großräumig abgesperrt.

Der Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Er wurde als 1,70 Meter groß mit mittlerer Statur und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Die Tat hatte sich gegen 15.40 Uhr ereignet. (APA, 20.3.2024)