Samsung ist seit 18 Jahren in Folge Weltmarktführer bei Fernsehgeräten. Für Europa spielt neben einem KI-Fokus auch das Premiumsegment eine wichtige Rolle beim Hersteller. Samsung

Traditionelle Fernseher haben ein Problem: Seit einigen Jahren müssen sie zunehmend mit anderen Bildschirmen im Haushalt konkurrieren. Computer, Smartphones und Tablets verändern die Art und Weise, wie und wo wir Inhalte konsumieren – die Relevanz und Zukunft des klassischen Fernsehgeräts ist durchaus nicht mehr so gefestigt, wie es einst der Fall beim geliebten Patschenkino war.

Samsung dürfte diese Entwicklung nicht beunruhigen – zumindest gibt sich der Weltmarktführer nach außen hin noch gelassen. In einem Gespräch mit Charlie Chulho Bae, dem Leiter des Produkt-Business-Managements für die europäische TV- und Sound-Sparte, wird klar, dass der Weltmarktführer "überall" und "für alle" Bildschirme habe. Er verrät außerdem, welche Trends derzeit Samsung beschäftigen, wieso man an 8K festhält und womit der Konzern die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit seiner Produkte in diesem Bereich verbessern will.

STANDARD: Ich habe den Eindruck, dass ich als Fernseher-Enthusiast zu einer aussterbenden Generation gehöre: In meinem Freundes- und Familienkreis haben einige Leute in den 30ern oder jüngere gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Muss man sich "Sorgen" um die Kategorie Fernseher machen? Wie geht Samsung mit diesem Phänomen um?

Chulho Bae: Fernseher sind immer noch ein sehr zentrales Gerät im Leben der Menschen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass sich die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den letzten 20 Jahren erheblich weiterentwickelt haben und dies auch weiterhin tun werden. Je nach demografischer Situation stellen die Menschen unterschiedliche Anforderungen an ein Fernsehgerät. Je nach Altersgruppe, Haushaltszusammensetzung und -größe können die Vorlieben und Prioritäten unterschiedlich sein. Wir bei Samsung haben daher ein dementsprechend vielfältiges Portfolio, um unserer Strategie gerecht zu werden, Bildschirme überall und Bildschirme für alle zu haben: in verschiedenen Größen, zu unterschiedlichen Preisen, mit unterschiedlichen Bildschirmtechnologien, mit unterschiedlicher Designsprache, für den Innen- und Außenbereich und nicht zuletzt für unterschiedliche Verbraucher und deren Bedürfnisse und Fähigkeiten.

STANDARD: Welche drei Markttrends bei TV- und Sound-Geräten werden für Samsung in Europa im Jahr 2024 am wichtigsten sein? Und wie spiegelt sich das in den Produkten wider?

Chulho Bae: Ein wichtiger Trend im Jahr 2024 ist definitiv künstliche Intelligenz (KI), da immer mehr KI-Tools in der breiten Öffentlichkeit populärer werden. Samsung ist ein Vorreiter in Sachen KI und investiert seit über einem Jahrzehnt intensiv in diesen Bereich. Wir haben 3.000 KI-bezogene Patente und sechs KI-Forschungszentren weltweit. Heuer bringen wir unseren neuen "NQ8 AI Gen3"-Prozessor auf den Markt, der achtmal mehr neuronale Netzwerke für Deep Learning und die doppelte Geschwindigkeit seines Vorgänger der Gen2 aufweist. Ein weiterer Trend ist das Premiumsegment, das Samsung vor allem mit seinen Neo-QLED- und OLED-Fernsehern vorantreibt, die im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Wir sind sehr glücklich darüber, wie Samsung-OLED-Fernseher von den Verbrauchern angenommen wurden und in den letzten zwei Jahren ein massives Wachstum verzeichnet haben. Sie sind zusammen mit Neo QLED integraler Bestandteil unserer Premium-Wachstumsstrategie. Als weiteren Trend sehen wir Lifestyle-Soundprodukte, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügen. Unser Music Frame wurde deshalb so konzipiert, dass er sich als Bilderrahmen "tarnt" – und gleichzeitig für satten Surround-Sound mit Samsung-Fernsehern und -Soundbars sorgt.

STANDARD: Wie unterscheidet sich der europäische Markt für Samsung von anderen Märkten?

Chulho Bae: Die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher scheinen eine höhere Präferenz für Premiumprodukte zu haben. Laut den Marktdaten von Omdia beträgt der Anteil Westeuropas am globalen TV-Markt im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 14 Prozent und 22 Prozent in Nordamerika im gleichen Zeitraum. Für den 1.500-US-Dollar-Markt lag der Anteil Westeuropas jedoch bei 23 Prozent, was einem Anteil von 25 Prozent in Nordamerika entsprach. Es scheint auch, dass die europäischen Kunden an umweltfreundlichen und energieeffizienten Produkten interessiert sind, insbesondere aufgrund der steigenden Energiekosten.

STANDARD: Welche Samsung-Fernseher haben sich letztes Jahr in Europa am besten verkauft?

Chulho Bae: Unsere Neo-QLED- und OLED-Fernseher wurden im vergangenen Jahr von den Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr gut angenommen und verzeichneten ein bedeutendes Wachstum bei den Verkaufszahlen. Wir sind seit 18 Jahren in Folge die weltweite Nummer eins unter den TV-Marken und fühlen uns sehr geehrt durch das Vertrauen und die Loyalität, die die Verbraucher weiterhin in unsere Produkte setzen.

STANDARD: Warum unterstützt Samsung 2024 immer noch nicht Dolby Vision?

Chulho Bae: Samsung hat mit der HDR10+-Technologie Pionierarbeit geleistet, und wir glauben, dass sie das beste HDR-Erlebnis bietet. Sie verwendet dynamische Metadaten anstelle von statischen Metadaten bei HDR10. Damit werden die Helligkeitsstufen und Farbtiefen weiter verbessert. Das Ergebnis sind Fernsehinhalte, die unglaublich gut aussehen – egal, was Sie sich ansehen, und ob es bei Tag und bei Nacht ist.

STANDARD: 8K wurde lange Zeit als logische Konsequenz von 4K angesehen, ist aber seit Jahren eher ein hoffnungsloser Fall auf dem Markt. Warum hält die Branche daran fest? Wie beurteilt Samsung die Entwicklung und Akzeptanz von 8K mit seiner Neo-QLED-8K-Serie?

Chulho Bae: Wir bei Samsung glauben daran, das beste Fernseherlebnis zu bieten, und unser 8K Neo QLED bietet unserer Meinung nach auch das beste Fernseherlebnis seiner Klasse. Unser bisher schnellster Prozessor, der NQ8 AI Gen3, wurde extra dafür entwickelt, um große Mengen an Bild- und Toninformationen für ein verbessertes 8K-Upscaling zu verarbeiten. Was die nativen 8K-Inhalte anbelangt, so sind diese im Moment noch begrenzt, das stimmt – aber das war vor einigen Jahren auch bei 4K der Fall. 8K ist die Zukunft für TV-Inhalte, aber wir bei Samsung machen sie zur Gegenwart und liefern das beste 8K-Erlebnis durch 8K-AI-Upscaling.

STANDARD: Welche Schritte unternimmt Samsung, um die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit seiner Produkte zu verbessern?

Chulho Bae: Samsung will bis 2027 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umsteigen und die Energieeffizienz im gesamten Produktionsprozess verbessern. Das Unternehmen wird auch eine Null-Abfall-Politik einführen, mit dem Ziel, bis 2025 die Platin-Zertifizierung "Zero Waste to Landfill" von UL für alle weltweiten Betriebe zu erhalten. Verpackungen werden jetzt schon mit minimalem Materialeinsatz hergestellt und sind für das Upcycling konzipiert, während ein KI-gestützter Stromsparmodus den Energieverbrauch des Fernsehers auf intelligente Weise minimiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

STANDARD: In Fachkreisen herrscht ein breiter Konsens darüber, dass MicroLED das Maß aller Dinge ist, wenn es um Display-Technologien geht. Wo sehen Sie und Samsung die Zukunft der Display-Technologien, insbesondere in Bezug auf OLED, QLED und mögliche neue Technologien wie MicroLED?

Chulho Bae: Wir entwickeln unser TV-Portfolio kontinuierlich weiter und bieten unseren Kunden neue und aufregende Innovationen und Erfahrungen. Samsung MicroLED ist als unsere strategische Premium-Panel-Technologie für die Zukunft ausgelegt. Sie ist modular, das heißt, man kann einen Bildschirm in beliebiger Größe herstellen, je nach den Bedürfnissen des Marktes. Wir führen jetzt neue Größen von 76 bis 114 Zoll ein. Bei Samsung arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen und daher auch an der Weiterentwicklung mit transparenten MicroLED-Bildschirmen.

STANDARD: Nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang: Wann erwarten Sie das erste erschwingliche und "echte" Angebot an MicroLED-Fernsehern für Verbraucher?

Chulho Bae: MicroLED ist als unsere strategische Premium-Panel-Technologie für die Zukunft ausgelegt. Sie richtet sich an Kunden, die eine unübertroffene Bildqualität und Spitzentechnologie suchen – und die dann auch bereit sind, einen Premiumpreis dafür zu zahlen.

STANDARD: Welche Herausforderungen sehen Sie für die Branche im Allgemeinen in den kommenden Jahren und wie bereitet sich Samsung darauf vor, diese zu bewältigen?

Chulho Bae: Im Hinblick auf die wachsende Besorgnis über die Umweltauswirkungen der TV-Produktion haben wir vor kurzem bekanntgegeben, dass unsere Produktreihen 2024 Neo QLED 4K und 8K, OLED und The Frame die Zertifizierung "Product Carbon Reduction" vom TÜV Rheinland erhalten haben. Die Zertifizierung zeigt die Reduktion des CO2-Fußabdrucks dieser Produkte im Vergleich zum Vorjahresmodell und dient als Beleg für die Bemühungen des Unternehmens, die CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr zu reduzieren.

Außerdem gibt es eine wachsende Nachfrage nach Fernsehgeräten, die sich nahtlos mit anderen Geräten verbinden lassen. Da unser tägliches Leben immer vernetzter wird, versteht Samsung das grundlegende Bedürfnis der Kunden nach Privatsphäre und Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Vor diesem Hintergrund haben wir die Common-Criteria-(CC-)Zertifizierung für Samsung Knox auf unseren Fernsehern seit zehn Jahren in Folge erhalten, basierend auf der kontinuierlichen Verbesserung unserer Sicherheitsmaßnahmen und -standards. (Benjamin Brandtner, 23.3.2024)