Viele Menschen machen solche Tests aber nicht einfach aus Neugier oder weil es ein Geschenk war, sondern weil sie tatsächlich Leute suchen, zB den eigenen Vater, Geschwister oder andere Verwandte. Österreich ist klein und wir sind näher verwandt als wir oft glauben. Wenn ihr annehmen würdet, dass ihr anderen (euch dzt vermutlich unbekannten) Menschen helfen könntet, würdet ihr dann einen DNA-Test machen? Vielleicht habt ihr auch schon so einen Test gemacht und wollt von euren Erfahrungen und Überraschungen erzählen. Was hat euch bewogen, den Test zu machen? Was hat euch abgehalten, einen DNA-Test zu machen?