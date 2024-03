Anlässlich des Welt-Downsyndrom-Tags besuchten Spiderman, Wonder Woman und Batman die Klinik Landstraße in Wien. Die Freude unter den Kindern war groß

Die Überraschung ist geglückt: Spiderman und Co beeindruckten die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer. APA/TOBIAS STEINMAURER

In der Klinik Landstraße im dritten Wiener Gemeindebezirk haben am Donnerstag verkleidete Wega-Beamte für Staunen und Begeisterung gesorgt. Anlässlich des Welt-Downsyndrom-Tags haben sich etwa Batman, Wonder Woman oder Spiderman vom Gebäude abgeseilt und dabei die anwesenden Kinder überrascht. Die Aktion fand im Rahmen von "Superhelden im Landeanflug auf die Klinik Landstraße" statt und wurde von der Landespolizeidirektion durchgeführt.

Die Superhelden kamen im Großaufgebot. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Aktion findet nicht zum ersten Mal statt. Im vergangenen Jahr besuchten die Superhelden die Klinik Favoriten und sorgten dabei für Staunen. Vor zwei Jahren gastierten die verkleideten Spezialeinheiten in der Klinik Donaustadt. Für Kommandant Ernst Albrecht war die Aktion schon damals ein "Fixtermin für die Wiener Polizei und eine Ehrensache für die Seiltechniker der Wega". (red, 21.3.2024)