Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. EPA/JOEL CARRETT

Taylor Swift ist derzeit eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Angefangen hat alles vor 34 Jahren. Taylor wurde am 13. Dezember 1989 in der kleinen Stadt Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Ihr Vater ist Vermögensberater, ihre Mutter arbeitete früher in der Marketingbranche. Taylor hat auch einen jüngeren Bruder. Ihre Oma war Opernsängerin und inspirierte sie selbst, Musik zu machen. Schon als junges Mädchen schrieb sie Gedichte und Lieder und nahm an Gesangswettbewerben teil. Als Jugendliche zog Taylor mit ihrer Familie in die Nähe der US-Stadt Nashville, da es dort viele Musikstudios gab. Mit nur 17 Jahren brachte sie ihr erstes Album heraus. Zuerst macht sie Country-Musik, später dann auch Pop. Taylor Swift singt nicht nur, sondern schreibt ihre Lieder auch selbst und spielt unter anderem Gitarre. Für ihre Musik hat sie bereits viele Preise gewonnen. Außerdem hat sie auch schon in einigen Kinofilmen mitgespielt.

Ihre Fans nennen sich Swifties. AFP/JADE GAO

So mächtig ist Taylor

Taylor Swift ist so erfolgreich, weil sie sehr viele treue Fans hat – die Swifties. Auf Instagram hat sie 283 Millionen Follower. Ihre Konzerte sind meist sehr schnell ausverkauft, und ihre Fans tun viel, um dabei zu sein. In der Stadt Buenos Aires campierten Konzertbesucherinnen und -besucher mehrere Monate, bevor das Konzert stattfand, vor dem Stadion, um als Erste hineinzukönnen und die besten Plätze zu ergattern. In Seattle sprang das Publikum bei einem Konzert einmal so begeistert und wild herum, dass dadurch sogar ein kleines Erdbeben ausgelöst wurde. Taylor Swift soll sogar Einfluss auf die Politik haben. Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Zur Wahl stehen unter anderem der jetzige Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump. Einige Experten glauben, dass viele Menschen den Kandidaten wählen, den auch Taylor gut findet. Daher wird mit Spannung erwartet, ob sie Joe Biden unterstützen wird, wie sie es schon einmal getan hat.

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version) (Lyric Video)

TaylorSwiftVEVO

Sie hat nicht nur Fans

Der Erfolg und Einfluss der Sängerin ist sehr groß. So groß, dass es an einigen Universitäten sogar Kurse gibt, die sich mit den Liedern der Sängerin und mit ihrem Einfluss beschäftigen. Aber es gibt auch Menschen, die nicht alles gut finden, was Taylor Swift macht. Zum Beispiel wird kritisiert, dass die Sängerin sehr viel mit ihrem privaten Flugzeug fliegt und dadurch zur Umweltverschmutzung beiträgt. Teilweise soll sie auch für sehr kurze Strecken das Flugzeug nehmen, auch wenn das gar nicht notwendig wäre. Außerdem sorgt sie derzeit für Verärgerung zwischen den Ländern Singapur, Thailand und den Philippinen. Denn Singapur soll Taylor Swift viel Geld gezahlt haben, wenn sie nur dort auftritt und nicht in den zwei anderen Ländern. Das hat man in Thailand und den Philippinen natürlich nicht so gut gefunden. Denn alle wollen Taylor. Wenn die Fans zu einem Konzert kommen, dann geht es auch der Wirtschaft in dieser Gegend besser. Die Konzertbesucher und -besucherinnen geben viel Geld aus, und davon profitieren zum Beispiel Hotels und Geschäfte. (Birgit Riegler, 21.3.2024)