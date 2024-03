Keine Chance für die Raptors bei den Kings. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK

Sacramento (Kalifornien) - In der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben die Toronto Raptors ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl ihre achte Niederlage in Folge kassiert. Bei den Sacramento Kings waren die Kanadier bei einem 89:123 chancenlos. Durch diese Niederlagenserie stehen die Raptors mittlerweile auf Platz zwölf in der Eastern Conference, was das Ausscheiden bedeuten würde.

Ganz anders läuft es bei den Boston Celtics. Nach einem 122:119-Sieg über den ersten Verfolger in der Eastern Conference, die Milwaukee Bucks, hat der Spitzenreiter mittlerweile zehn Heimspiele am Stück gewonnen. Überragender Mann war Jayson Tatum mit 31 Punkten. (APA, Reuters, 21.3.2024)