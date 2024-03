Daniel Huber fliegt. REUTERS/Borut Zivulovic

Planica - Alle sechs angetretenen Österreicher haben am Donnerstag die Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica geschafft. Daniel Huber brachten 227,0 m auf Rang drei, Stefan Kraft 220,5 m auf Position sechs. Daniel Tschofenig (211,5), Jan Hörl (203,0), Manuel Fettner (203,5) und Michael Hayböck (199,5) belegten die Ränge 14, 20, 21 und 27. Quali-Sieger wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi (230,0) vor Piotr Zyla, der Pole flog trotz einer Luke tiefer mit 241,0 m am weitesten.

Beim Flug-Auftakt auf der leicht umgebauten Traditionsschanze gab es einige Stürze. Der Kasache Sergej Tkatschenko verlor im Training bereits nach dem Absprung die Kontrolle über die Skier und prallte auf den Vorbau, der US-Amerikaner Casey Larson und der Finne Eetu Nousianen stürzten in der Qualifikation. Vor drei Jahren war in Planica der Norweger Daniel-Andre Tande schwer zu Sturz gekommen.

Für Freitag (15.30 Uhr) und Sonntag (9.30) sind Einzelkonkurrenzen angesetzt, für Samstag (9.30) ein Teambewerb. Für Kraft geht es um den Gewinn des Skiflug-Weltcups, Huber ist einer seiner Konkurrenten um den Gewinn der kleinen Kugel. Die Frauen bestreiten ihr Saisonfinale bereits am Donnerstag auf der Normalschanze von Planica (17.00 Uhr, live ORF 1). (APA/dpa, 21.3.2024)