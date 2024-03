Budapest – In einem nüchternen Schulungsraum im Trainingscenter der ungarischen Billigfluglinie Wizzair haben sich etliche Journalistinnen und Journalisten versammelt. Manche können ihre Aufregung nicht verbergen, andere verziehen noch keine Miene. Doch spätestens als jeder Einzelne selbst im Cockpit eines Flugzeugs landet – ein Kindheitstraum von vielen –, ist die Begeisterung nicht mehr zu übersehen. Möglich macht dieses Erlebnis Virtual Reality.

Von außen wirkt das Trainingscenter an einer Straße etwas außerhalb von Budapest unscheinbar, doch im Inneren ist es das definitiv nicht: Hier werden Piloten ausgebildet, und zwar mit der neuesten Technologie, die es überhaupt gibt. Entwickelt wurde das Werkzeug vom irischen Piloten Shane Carroll, der geradezu euphorisch von den Vorzügen berichtet und allen geduldig eine Einschulung gibt. Früher kam man mit einem Cockpit erst später in der Ausbildung in Berührung. Das ändert sich jetzt, Virtual Reality ermöglicht eine viel frühere Gewöhnung an die spätere Realität.

Virtual Reality (dt. "virtuelle Realität“) heißt: Eine Brille im futuristischen Look, in den Händen Controller, so ähnlich wie bei so mancher Spielekonsole. Und schon begibt man sich durch diese Brille in eine völlig neue Welt. In diesem Fall: ein Cockpit. Das realitätsnahe Design wirkt simpel, doch es steckt jahrelange Arbeit dahinter.

Hier kann geübt werden, wie ein Flugzeug gesteuert wird, welche Knöpfe wie zu bedienen sind, was wie zu kontrollieren ist. Allein oder gemeinsam mit einer zweiten Person, denn im Flugzeug gilt: teamwork makes the dream work. Der Clou an der Sache: Geübt werden kann ortsunabhängig. Denn selbst wenn mal kein VR-Gerät in der Nähe sein sollte, gibt es noch immer den Flatscreen-Modus für den Laptop.

Und das bringt viel: Bisher war man abhängig von sogenannten Full-Flight-Simulatoren. Das sind Flugsimulatoren, die einer Raumkapsel ähneln und sich mitbewegen, es fühlt sich also an wie in einem echten Flugzeug. Im ungarischen Trainingscenter sind diese bisher nahezu rund um die Uhr in Betrieb, sieben Tage die Woche. Reservieren muss man Wochen oder sogar Monate im Voraus. Wieso man dann einfach keine zusätzlichen FFS kauft? Immens teuer. Und man ist auf die physische Anwesenheit aller Beteiligten angewiesen.

Einer von drei Full-Flight-Simulatoren im Trainingscenter in Budapest. Was von außen aussieht wie eine Raumkapsel, fühlt sich im Inneren wie ein echtes Flugzeug an. Sarah Kirchgatterer

Früher war doch nicht alles besser

Ein Ausbildner erzählt, er wünschte, zu seiner Zeit hätte es das auch schon gegeben. Aber Anfang der 2000er-Jahre war dieser Wunsch fernab von jeglicher Realität, der Stand der Technik einfach noch nicht so weit. Damals habe man kein direktes Feedback erhalten. Und im echten Cockpit hat dann sowieso alles nochmal ganz anders ausgesehen als in den Handbüchern.

Das sei mit dem neuen Programm anders. Die Zeit, die im echten Flugsimulator verbracht wird, könne besser genutzt werden. Man kenne sich schon im Cockpit aus und starte nicht mehr von null. Es sei gewissermaßen auch ein "Entgegenkommen" an die jüngere Generation: Das Lernverhalten von Digital Natives habe sich verändert, daran müsse man auch die Ausbildung anpassen.

Durch VR bliebe auch mehr Zeit für andere Aspekte der Ausbildung. Als Otto-Normalverbraucher mag man vielleicht denken, bei der Pilotenausbildung geht es nur darum zu lernen, wie man ein Flugzeug steuert. Doch der Schein trügt: Das "Fliegen lernen" ist nur eine von neun Säulen der Ausbildung. Und diese anderen Säulen hätten heutzutage mehr Gewicht als früher, der Autopilot helfe viel.

Mithilfe einer VR-Brille kann jeder rasch in einem virtuellen Cockpit landen und lernen, welche Knöpfe wie zu bedienen sind. Sarah Kirchgatterer

Expansion und Effizienz

Die Entwickler, vom Flugzeugbauer Airbus aufgekauft, und die Airlines versprechen sich Effizienzgewinne. Wizzair ist auf massivem Expansionskurs. Gestartet hat man vor genau 20 Jahren, bis 2030 möchte man die Flotte von rund 200 Flugzeugen auf 500 aufstocken. Und das bedeutet auch eine Expansion beim Personal: 500 neue Pilotinnen und Piloten benötigt man jährlich. Damit das klappt, setzt man neuerdings neben Finanzierungshilfen bei der Ausbildung – die Pilotenausbildung war bisher eine privat finanzierte, sehr kostspielige Angelegenheit – auf das VR-gestützte Format. Das soll die Lernkurve steigern und die Zeit im Simulator effizienter machen, sagt Entwickler Shane Caroll.

Eine Idee wird Realität

Als Caroll von VR hörte, kam ihm sofort die Einsatzmöglichkeit in der Pilotenausbildung in den Sinn. 2018 gründete er das Unternehmen VRnam und entwickelte gemeinsam mit einem Team von Softwareentwicklern das Trainingstool. Er erwähnt auch, andere hätten Ähnliches probiert, doch ihnen fehlte die Expertise von Piloten. Denn diese seien teuer, zu teuer für ein Start-up in der Gründungsphase. Er habe sich selbst gehabt, das sei sein Vorteil gewesen. Dennoch war das Ganze sehr teuer, daher führte er Verhandlungen mit Airbus. Hätte das nicht geklappt, "wäre ich halt zur Konkurrenz gegangen", sagt Carroll. Mit der Konkurrenz meint er den Flugzeughersteller Boeing, zuletzt immer wieder in den Medien wegen Zwischenfällen bei ihren Maschinen. Doch dazu kam es nicht, Airbus kaufte das Start-up. (Sarah Kirchgatterer, 26.3.2024)