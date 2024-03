Hornistin Katharina Paul und Choreografin Cornelia Voglmayr sind "Featured Artist" der Jeunesse. Julia Wesely

Zum 75. Geburtstag wird vieles anders: In der kommenden Saison 2024/25 verzichtet die Jeunesse auf Abonnements und setzt auf flexible Angebote und Vorverkaufsrabatte zwischen 10 und 20 Prozent. Der neue Saisonpass ermöglicht es, für 399 Euro alle Veranstaltungen zu besuchen. Unter 27 Jahren? Dann zahlt man 99 Euro. Neu sind u.a. auch die "Staged Concerts", die mit andere Kunstformen fusioniert werden. Nicht zu vergessen die begehbaren Konzerte am 12. und 13. Mai 2025 zum und durch den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Mittlerweile leitet Birgit Hinterholzer die Geschicke der traditionsreichen Institution, die zuletzt in die Krise geschlittert war.

Standard: Rund um Corona schien die Jeunesse in der Krise, es gab viele Führungswechsel. Ist man nun stabil, wie schaut es finanziell aus?

Hinterholzer: Die Jeunesse ist auf dem besten Weg, sich zu stabilisieren und die Perspektive ist überaus positiv. Alle hier haben für die Erstellung dieses Saisonprogramms Enormes geleistet! Das Führungsdefizit der vergangenen Jahre hat natürlich finanzielle Probleme hinterlassen, die für den Verein insgesamt spürbar sind. Das erste positive Ergebnis ist die signifikante Steigerung der Gesamtauslastung. Diese liegt drei Monate vor Saisonende 2023/24 bei einem Durchschnitt von 87 Prozent für Wien. Viele Konzerte sind ausverkauft, das Signal "Die Jeunesse ist wieder da!" ist in der Öffentlichkeit angekommen.

Standard: Was sind die grundsätzlichen Überlegungen zur strategischen Neuausrichtung?

Hinterholzer: Die Jeunesse möchte sich mit den neuen Programmschwerpunkten und dem neuen Verkaufssystem noch mehr als bisher als Konzertanbieter für alle Altersgruppen und alle Gesellschaftsschichten in Wien und allen Bundesländern positionieren. Wir setzten junge Künstler und Künstlerinnen in Szene und bieten gleichzeitig renommierte Orchester, Dirigenten und Dirigentinnen, Solisten und Solistinnen in den ehrwürdigen Konzertsälen Wiens an. Mit unseren inszenierten Formaten für junges und erwachsenes Publikum, neuen Veranstaltungsorten und einem breiten Familienprogramm geben wir ein lautstarkes Signal, dass die Jeunesse als einer der großen Konzertanbieter Wiens und darüber hinaus nicht wegzudenken ist.

Standard: Warum wurden diese Änderungen nötig?

Hinterholzer: Eine breit angelegte Marktanalyse hat gezeigt, dass völlige Freiheit und Flexibilität in der Auswahl der Konzerte auf große Zustimmung stoßen. Im internationalen Vergleich ist zu sehen, dass damit auch neues Publikum erschlossen werden kann. Alle Konzerte sind als Einzelveranstaltung buchbar, ohne sich durch vorgegebene Termine an eine gesamte Saison zu binden. Wieder mehr Sichtbarkeit und ein klareres Profil sehe ich als wesentliche Eckpfeiler im Erfolg der Jeunesse. Die Voraussetzung? Die starke Kompetenz in der Konzeption von neuen Formaten, die Entwicklung von kind- und familiengerechten Veranstaltungsprogrammen sowie die gezielte Förderung aufstrebender Künstler und Künstlerinnen.

Standard: Was ändert sich konkret, etwa bei Abos?

Hinterholzer: Bei den Abos ändert sich alles, es gibt keine Abos mehr. Stattdessen bieten wir eine Vorverkaufsphase an, also von 20.3. bis 31.8, innerhalb welcher ein mengenbezogenes Rabattsystem gilt: zehn Prozent ab drei Konzerten bis zu 20 Prozent ab zwölf Konzerten. Alle stellen sich ein eigenes "Abo" quasi selbst zusammen, quer über alle Genres, unabhängig von Preiskategorien und – als größter Vorteil – zu den selbst gewählten Terminen.

Standard: Was ändert sich bei Konzerten?

Hinterholzer: Es gibt die traditionellen Themen wie Orchester, Klassik, romantikPlus, Klavier ebenso wie neue Themen, die Überraschung bieten: die inszenierten Formate unter #StagedConcerts, die aufstrebenden jungen Künstler und Künstlerinnen unter #Newcomer, die speziellen Formate an bekannten und unkonventionellen Locations unter #Klein&Fein. Das Topangebot der Jeunesse gibt es unter #TopClassics, da findet man die Öffentlichen Proben der Wiener Philharmoniker oder das RSO Wien mit "Hollywood in Concert". Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

Standard: Man lockt das Publikum auch durch Preisgestaltung, wie schaut es da aus?

Hinterholzer: Die Preise sind in der neuen Darstellung als reguläre Einzelkartenpreise angegeben und besonders in Verbindung mit dem Rabattsystem attraktiv. Wir möchten dazu animieren, das eine oder andere Konzert dazu zu buchen, obwohl es vielleicht außerhalb der bisherigen Abo-Themen liegt. Das Teure an den Abos sind ehrlich gesagt jene Konzerte, die man nicht besucht, weil vielleicht nicht jeder Termin passt oder nicht jedes Programm individuell zusagt. Mit dem neuen System buche ich nur noch Konzerte, die ich wirklich besuchen möchte. Quasi: Nie wieder ein Konzert, das ich nicht will. Für Kurzentschlossene gibt es ein besonders attraktives Angebot: Den Jeunesse-Saisonpass um sensationelle 399 Euro, für U27 sind es 99 Euro. Damit kann jedes Konzert der gesamten Saison besucht werden, allerdings ist eine Buchung erst vier Wochen davor möglich.

Standard: Eine junge Regisseurin und Choreographin als Gestalterin von Konzerten?

Hinterholzer: Die Regisseurin und Choreographin Cornelia Voglmayr begleitet die Jubiläumssaison und entwickelt inszenierte Konzertsettings für aller Altersstufen. Gemeinsam mit Hornistin Katharina Paul ist damit erstmals eine Theatermacherin Featured Artist der Jeunesse. Sie inszeniert in einem begehbaren Konzertsetting die Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek mit dem Finale im Prunksaal, mit dem Versuch, das althergebrachte Wissen zum Leben zu erwecken und das Publikum gemeinsam mit der Musik zu bereichern. Als weitere Formate inszeniert sie Schuberts "Winterreise" in einem Arrangement für Horn, Schlagwerk, Tanz und Stimme, ein Barockensemble bildet die Grundlage für die entstehenden Porträts der Live-Zeichnerin. Und das Projekt "What on earth!" stellt eine musikalisch-inszenierte Frage nach der Zukunft unseres Planeten.

Standard: Seit 75 Jahren fördert die Jeunesse junge Künstler und Künstlerinnen. Was sind die Herausforderungen für die Musikerinnen heute, da es keine CD-Karrieren mehr gibt und Spotify eigentlich keine Einnahmen mehr garantiert?

Hinterholzer: Genau darin sehe ich die zentrale Aufgabe und auch die Kernkompetenz der Jeunesse. Die nächste Generation zu begleiten, ihr eine Bühne zu geben, Hilfestellung zu leisten und im besten Fall eine ganze Tour durch die Bundesländer Geschäftsstellen zu ermöglichen. Dieses breite Feld zwischen der Jugendförderung in österreichischen Musikausbildungsinstitutionen und der professionellen Konzertbühne wird bundesweit vor allem von der Jeunesse bedient. Viele Fragen begleiten junge Menschen am Weg auf die Bühne: Wie stelle ich ein Programm zusammen? Wie bewerbe ich mich? Wie moderiere ich ein Konzert? Welche Zusatzinformationen, etwa Lebenslauf, Fotos etc., braucht es, wie verkaufe ich mich gut, was erfordert ein Touring durch Österreich...? Die Jeunesse will weiter diese Fragen gemeinsam mit dem Nachwuchs klären. (Ljubisa Tosic, 21.3.2024)