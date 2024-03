Es ist eines der berüchtigtsten Exponate in der Sammlung der Holocaust-Gedenkstätte Buchenwald: Der sogenannte Kleine Lampenschirm ist nach neuesten Forschungsergebnissen doch aus Menschenhaut gemacht worden. Das sei eindeutig, sagte der Kriminalbiologe Mark Benecke am Donnerstag in Weimar. Das Material des Lampenschirms weise Muster auf, die "nur menschlich sein können". Das nationalsozialistische Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Die Zahl der dort ermordeten Menschen wird auf etwa 56.000 geschätzt.

Am Donnerstag stellte die Gedenkstätte Buchenwald die Ergebnisse des forensischen Gutachtens zum "Kleinen Lampenschirm" vor. Die Analysen zeigten, dass das Objekt doch aus Menschenhaut hergestellt worden war. Foto: IMAGO/Karina Hessland

Kein Kunststoff

Wie ein Gutachten aus dem Jahr 1992 zu dem Schluss gekommen sei, der Kleine Lampenschirm sei aus Kunststoff gefertigt worden, "das erschließt sich gar nicht", so Benecke. Es gebe in diesem Gewebe Muster, die es bei Kunststoff gar nicht gebe. Benecke hatte den Schirm im Auftrag der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora untersucht.

Der Lampenschirm ist eines der bekanntesten Objekte in den Beständen der Gedenkstätte – mittlerweile wird er aber nicht mehr öffentlich gezeigt. Er war schon in der ersten Dauerausstellung in der Gedenkstätte zu sehen, die 1954 eröffnet hatte. Nach 1990 wurde er unter anderem aus ethischen Gründen aus der Dauerausstellung entfernt. Kurze Zeit später hatte ein Gutachten angezweifelt, dass er aus Menschenhaut hergestellt worden war.

"Komplett dehumanisiert"

Nach Angaben des Direktors der Stiftung, Jens-Christian Wagner, fragen Besucher der Gedenkstätte heute noch immer nach diesem Objekt. Dass im Konzentrationslager Buchenwald aus der Haut von Menschen Lampenschirme und andere von den Nationalsozialisten sogenannte "Geschenkartikel" hergestellt worden seien, zeige, "dass die SS komplett dehumanisiert war", sagte Wagner.

Derartige "Präsente" hätten sich SS-Mitglieder in Buchenwald gegenseitig überreicht, so die Gedenkstätte. Bevorzugt waren vor allem Objekte mit Menschenhaut von Häftlingen, die tätowiert waren. Nach der Befreiung des Lagers im April 1945 hat man menschliche Überreste, die auf diese Weise durch die SS missbraucht worden waren, als Beweise aufbewahrt. Einige von ihnen befinden sich seit Mitte der 1950er-Jahre in der Sammlung der Gedenkstätte, andere seit 2023. (APA, red, 21.3.2024)