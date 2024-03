19.40 REPORTAGE

Re: Britische Super-Nannys Mit herkömmlichen Babysittern haben die britischen Super-Nannys wenig zu tun. Sie kümmern sich oft rund um die Uhr um die Kinder von Topverdienern und Celebritys und kassieren dafür Jahresgehälter im sechsstelligen Bereich und ein Stückchen Glamour. Bis 20.15, Arte

Lise Scott erzählt von ihrem ungewöhnlichen Babysitter-Job in "Re: Britische Super-Nannys", Arte, 19.40 Uhr. Foto: Kobalt

20.15 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA/MEX/CDN 2013, Neill Blomkamp) Wer es sich leisten kann, residiert im Jahr 2154 auf der gepflegten Raumstation Elysium, der große Rest muss sich auf der Erde mit Kriminalität, schlechter Luft und Repressalien herumschlagen. Nach District 9 impfte der südafrikanische Regisseur auch dem ungleich teureren Science-Fiction-Film mit Matt Damon als Kämpfer fürs Gute eine Dosis Sozialkritik ein. Bis 22.20, RTL 2

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Mobilitätswende – Wie steht es um den E-Auto-Boom? Laut den verschiedenen Prognosen sollen günstigere E-Autos den Boom weiteranheizen. Die Korrespondenten Vanessa Böttcher, Thomas Langpaul und Andreas Jölli waren zum Lokalaugenschein in Norwegen, in den USA und in Deutschland unterwegs. Bis 22.00, ORF 2

21.45 MUSIKDOKUS

Freddie Mercury – The Great Pretender Die Geschichte des Frontman von Queen – aufgerollt mit Interviews und Archivmaterial. Das Freddie Mercury Tribute Concert 1992 mit u. a. David Bowie, Annie Lennox und Metallica gibt es ab 23.10 zu sehen.

Bis 1.00, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Lourdes – Mysterium zwischen Himmel und Erde Mehr als eine halbe Million Menschen pilgern jährlich nach Lourdes. Die Dokumentation beleuchtet die Genese des "Heiligen Bezirkes" in den Pyrenäen, seiner Bauwerke, seines Mysteriums und des kommerziellen Kitsches.

Bis 23.45, ORF 2

23.55 ZEITPORTRÄT

Das weiße Band (D 2009, Michael Haneke) Ein sittenstrenges Dorf in Norddeutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, unerklärliche Gewalttaten als Spiegel einer Gesellschaft. Haneke-Meisterwerk. Bis 2.15, SRF 1