Eine zweistellige Inflation wie im Euroraum zuletzt im November 2022 ist der Albtraum aller Notenbanker. Das ist schlecht für die Wirtschaft und Bevölkerung, weil alles immer teurer und teurer wird. Daher wurden seit Juli 2022 die Zinsen angehoben. Die Logik: Steigen die Zinsen, werden Kredite teurer. Es bleibt weniger übrig für Shopping, Urlaube und Co, das drosselt das Wirtschaftsleben, und die Inflation sinkt wieder. Die klassische Strategie von Notenbanken weltweit hat gefruchtet, mittlerweile liegt die Inflation im Euroraum zwar wieder bei 2,4 Prozent – auch wenn sie in Österreich hartnäckiger hoch bleibt als in den meisten anderen EU-Staaten. Doch die letzten Schritte sind die schwierigsten.

Statt die Zinsen zu senken, hat die EZB am Donnerstag daher den Leitzins bei 4,5 Prozent belassen. Eine Zinssenkung ist erst im Juni denkbar. Das gesetzlich festgelegte Ziel der EZB ist und bleibt: eine stabile Inflationsrate, und zwar in der Höhe von zwei Prozent. Das hilft der Orientierung von Investoren und Privaten, was wichtig für die Stabilität der Wirtschaft ist. Aber: Wir stehen möglicherweise vor einer Periode mit strukturell höherer Inflation. Grund dafür sind unter anderem die Klimakrise, die zunehmende Überalterung und das Wackeln der globalen Lieferketten. Es stellt sich daher die Frage, ob das starre Inflationsziel noch zeitgemäß ist.

Für eine Anhebung des Inflationsziels spricht die Vorstellung, dass so niedrigere Zinsen zugelassen werden können. Dadurch bleiben Kredite billiger. Oliver Picek, Chefökonom beim gewerkschaftsnahen Momentum-Institut, hält ein höheres Ziel außerdem für eine Möglichkeit, "die Wirtschaft auf einer guten Betriebstemperatur zu halten und die Beschäftigung hochzuhalten". Wenn Unternehmen ihre Preise nur leicht erhöhten, sei die Zwei-Prozent-Grenze schnell überschritten. Die EZB müsse daher die Zinsen wieder erhöhen, das schade der Produktivität und dem Lebensstandard langfristig.

Ein noch größerer Vorteil sei jedoch der größere Sicherheitsabstand zur Deflation, der "negativen" Inflationsrate – Produkte würden immer billiger, meint Picek. Was erst einmal gut klingt, kann rasch zu Problemen führen. Denn die Leute verschieben ihren Konsum auf später, ganz nach dem Motto: Was du heute kannst besorgen, verschiebe gern auf morgen! Immerhin würde das Auto in Zukunft noch billiger sein. Um das zu vermeiden, senkt die EZB die Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bei einem höheren Inflationsziel hätte man dafür einen größeren Spielraum, die "Nullzinsgrenze ist später erreicht", so Picek.

Möglicher Vertrauensschaden

Die Fachwelt ist dennoch gespalten, ob es sinnvoll wäre, vom starren geldpolitischen Ziel abzukehren. Hauptgrund: Ein Vertrauensschaden der EZB könnte schlecht ausgehen – vor allem gerade jetzt nach der Hochinflationsphase wäre es wohl unklug, vom Ziel abzurücken. Speziell am Kapitalmarkt wäre die Lage kritisch. Verbreitet sich Unsicherheit, wie die Notenbank langfristig mit Inflation umgehen möchte, "erhöhen sich am Kapitalmarkt die Risikoprämien", so Gunter Deuber, Chefökonom bei Raiffeisenbank International (RBI). Denn die EZB ist nicht Alleinherrscherin: Steigen die Risikoprämien, steigen auch die Zinsen, da ist die lockere Geldpolitik egal.

Die Ökonomin Silke Tober von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung teilt diese Einschätzung des Vertrauensproblems: Der Glaubwürdigkeitsverlust überkompensiere den kurzfristig positiven Effekt, der bei einer Zinszielerhöhung entstehe.

Im Juli 2022 beendete die EZB die Ära der Niedrigzinspolitik. Die letzte Zinserhöhung fand im September 2023 statt, derzeit stehen alle Zeichen auf Zinssenkung im Juni. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian

Im Gegensatz dazu sieht Momentum-Chefökonom Picek kein Glaubwürdigkeitsproblem. Die EZB habe den Finanzmärkten in der letzten Zeit gezeigt, dass sie noch immer am Inflationsziel festhalte. Kommuniziere sie die Gründe für die Erhöhung klar und zeige, dass die "Erhöhung eine einmalige Sache" sei, sei kein Reputationsschaden zu erwarten. Er erwähnt auch, dass aufgrund von Pandemien, Klimakrise oder geopolitischen Ereignissen mehr Preisschwankungen zu erwarten seien. Diese kann die EZB nicht beeinflussen. Daher erreiche man das Zwei-Prozent-Ziel immer seltener, was erst recht Unglaubwürdigkeit schaffe.

Sinnvolles für die Zukunft

Wie könnte die EZB jetzt also vorgehen? Wenn es nach der deutschen Ökonomin Tober geht, ist es vor allem eines wichtig: dass nicht zu lange an hohen Zinsen festgehalten werde, "da dann die Gefahr einer andauernden Stagnation besteht". Für eine Änderung des Inflationsziels plädiert sie nicht. Sollten Klimainvestitionen in den nächsten Jahren Aufwärtsrisiken verstärken, dann nur, weil sie die Kapazitäten der Wirtschaft überlasten. Und das müsse die EZB "unabhängig von der Höhe des Inflationsziels" verhindern.

Der RBI-Ökonom Deuber und der Momentum-Volkswirt Picek hingegen würden eine Reform des Inflationsziels für gut befinden. Während Deuber das Inflationsziel von zwei Prozent zu starr findet und "ein Inflationsband von etwa 1,5 bis 2,5 Prozent als eine realistischere und somit glaubwürdigere Zielsetzung der EZB" hält, würde Picek "ein höheres Inflationsziel begrüßen, zum Beispiel drei Prozent". Das sei realistischer und würde "dem Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung weniger schaden", aber gleichzeitig noch stabile Preise "im weiteren Sinn" sichern. (Sarah Kirchgatterer, 12.4.2024)