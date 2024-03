Eine zentrale Forderung im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein Perspektivenwechsel, der unter dem Motto "Don’t protect your daughter, educate your son!" zusammengefasst wird. IMAGO/Volha Shukaila

Mitte März wurde eine 41-jährige Frau in Wien auf dem Nachhauseweg von einem ihr Unbekannten vergewaltigt. In den Wochen zuvor wurden zwei Fälle bekannt, bei denen eine ganze Gruppe von jungen Männern sexuelle Gewalt an Mädchen verübt haben sollen. Neben den aktiven mutmaßlichen Tätern gab es auch jene Burschen, die offenbar nicht geholfen, sondern zugesehen haben sollen. Warum gibt es in so einer Gruppe niemanden, der "Stopp!" ruft?

Eine zentrale Forderung im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein Perspektivenwechsel, der oft unter dem Motto "Don’t protect your daughter, educate your son!" zusammengefasst wird. Denn viele Gewaltschutzkampagnen befassen sich bis heute intensiv mit Handlungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen. Den sichereren Weg wählen, statt durch den Park zu gehen, keine Musik mit Kopfhörer beim nächtlichen Nachhauseweg hören oder auf diesem ständig mit einer Freundin telefonieren.

Vorsicht allein schützt nicht

Mädchen und Frauen tun dies ohnehin schon oft. Für sie scheint es Teil ihrer Lebensrealität zu sein, dass sie öfter Gefahr laufen, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Die Zahlen bestätigen das leider auch: Fast jede dritte Frau hat bereits sexuelle Gewalt erlebt, drei von vier Frauen wurden sexuell belästigt.

Vorsicht scheint Frauen allerdings nicht vollständig schützen zu können. Auch deshalb, weil die Gewalt beim Großteil der Fälle von Männern ausgeht, die die Frauen kennen – und sie Gewalt durch Partner, Ex-Partner, Freunde oder Bekannte oft nicht erwarten. Der Fokus auf Mädchen und Frauen kann sich auch in Form einer Täter-Opfer-Umkehr gegen sie wenden. Warum ist sie denn so spät noch allein unterwegs? Warum ist sie noch mit ihm in die Wohnung gegangen? Warum hat sie nicht auf ihr Getränk geachtet?

Prävention als Gewaltschutz

Fragen, die Burschen, wenn sie Opfer von Gewalt werden, meist nicht gestellt werden. Der feministische und von Gewaltschutzexpertinnen oft geforderte Perspektivenwechsel soll klarmachen: Gewalt hört dann auf, wenn sie nicht mehr ausgeübt wird. Und das ist eine Botschaft an Männer. Denn 90 Prozent der Täter bei sexueller Gewalt sind männlich.

Fachleute betonen einerseits, dass in einer konkreten Bedrohungssituation die Polizei oder Gewaltschutzzentren die erste Anlaufstelle sein müssen. Andererseits müsse es deutlich mehr Investitionen geben, damit diese konkreten Gewaltfälle weniger werden.

Und genau das sei vor allem mit Bildung zu Geschlechterstereotypen, Grenzverletzungen und Sexismus zu erreichen, sagte etwa Ursula Kussyk, Leiterin der "Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt" in einem Gespräch mit dem STANDARD. Auch Michaela Gosch, Leiterin der Frauenhäuser Steiermark, ist überzeugt: "Der wirksamste Gewaltschutz ist Prävention."

Gewaltspirale durch Geschlechterklischees

"Gendersensible Bubenarbeit", so könnte man die Forderung "Educate your son!" auch zusammenfassen. Der Verein Poika bietet in Österreich mehrsprachige Bubenarbeit an. Philipp Leeb hält für Poika Workshops ab der ersten Schulstufe und erzählt, dass eigene Erlebnisse und Vorbilder für Burschen eine große Rolle spielen. In Workshops erzählen die Burschen von Gewalt, die sie erfahren haben, und welches gewaltaffine Verhalten sie an sich beobachten. Dabei wird auch anhand von Beispielen besprochen, was sie für normal und was für Gewalt halten.

So fühlen sich manche durch eigene Gewalterfahrung, etwa vonseiten des Vaters, berechtigt, selbst Gewalt auszuüben. So entsteht eine Gewaltspirale, die dem sehr alten Geschlechterklischee der "männlichen Härte" geschuldet ist. Hinzu kommen neue Formen von Gewalt, wie sie etwa in dem zuvor erwähnten Fall passiert ist: das Mitfilmen von Gewalt und die Verbreitung von Bildern von Gewalt.

Empathische Väter als Vorbilder

Geschlechterstereotype können bei Buben und später bei Männern Gewalttätigkeit fördern. Buben müssten lernen, wo ihre eigenen Grenzen seien und wo die Grenzen der anderen lägen – und diese zu akzeptieren, sagt Terese Schweiger von Poika. Wenn Buben selbst Grenzverletzungen erlebt haben, dürfe das keinesfalls heruntergespielt werden.

Väter spielen eine wichtige Rolle für neue Männlichkeitsbilder: Wenn sie Gefühle und Verletzlichkeit zeigen und vorleben, dass sie zuhören, mitfühlen und trösten können, ist das ein wichtiger Schritt aus der Gewaltspirale. Nicht zuletzt deshalb scheint die Umsetzung der Forderung "Educate your son!" und geschlechtersensibler Jugendarbeit für alle besonders drängend zu sein. (Beate Hausbichler, 22.3.2024)