Seit 1989 ist Vergewaltigung innerhalb der Ehe in Österreich strafbar. Zehn Jahre davor Eva Kern/picturedesk.com

"Gewalt ist immer Gewalt, egal wo sie angewendet wird und an wem sie angewendet wird." Dieses Statement gibt die damalige Staatssekretärin für Frauenangelegenheiten, Johanna Dohnal, in der ORF-Diskussionssendung "Club 2" am 25. August 1987 ab. Das Thema der Sendung: Vergewaltigung in der Ehe.

Die Aussagen, die sich Dohnal und ein ebenfalls in der Sendung anwesendes Missbrauchsopfer von anderen Teilnehmern anhören mussten, waren bedrückend. Aus heutiger Perspektive wirkt die Debatte surreal. In Wahrheit stellt diese aber nur einen Meilenstein im langen Kampf um Selbstbestimmung von Frauen dar. Seit 1989 ist Vergewaltigung innerhalb der Ehe in Österreich strafbar. Seit gerade einmal 35 Jahren.

Erst zehn Jahre nach der obengenannten Sendung folgt 1997 das Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, durch das auch Wegweisungen und Betretungsverbote gegen Täter verhängt werden können. Im Jahr 2023 wurden mehr als 15.000 solcher Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen – eine Zahl, die zum Teil aufgrund der steigenden Anzeigebereitschaft kontinuierlich steigt. Das kann man in gewisser Weise auch gutheißen. Denn Gewalt ist immer Gewalt. (Margit Ehrenhöfer, 22.3.2024)