Der Betriebsrat hat die Gespräche abgebrochen. Das Unternehmen hofft, "es gibt keine Streiks, damit die Fluggäste in die Osterferien reisen können"

Die AUA-Lohnverhandlungen dauern an. APA/ROBERT JAEGER

Wien/Schwechat - Die Verhandlungen zu einem Kollektivvertrag fürs AUA-Bordpersonal sind laut Unternehmensangaben vom Donnerstagabend zumindest vorerst gescheitert. Der Betriebsrat habe die Gespräche abgebrochen, sagte eine Unternehmenssprecherin zur APA. "Wir hoffen, dass der Betriebsrat schnell an den Verhandlungstisch zurückkehrt", sagte sie. Am Freitag wäre eigentlich noch ein Verhandlungstag vorgesehen gewesen. Das Unternehmen sei dazu bereit, so die Sprecherin.

Vom Betriebsrat war für die APA kurzfristig niemand zu erreichen. In der Karwoche ist eine wichtige Reisezeit. Zuletzt fielen wegen Betriebsversammlungen bereits hunderte Flüge aus. Laut Unternehmenssprecherin habe es vom Betriebsrat geheißen, er sähe sich gezwungen, Kampfmaßnahmen zu setzen. "Wir hoffen, es gibt keine Streiks, damit die Fluggäste in die Osterferien reisen können." (APA, 21.3.2024)