Für die Oilers lief es im Schlussdrittel wie geschmiert. AP/JASON FRANSON

Edmonton - Dank einer Bravourleistung im Schlussdrittel mit fünf Toren haben die Edmonton Oilers in der NHL noch einen 8:3-Sieg über die Buffalo Sabres gefeiert. Eishockey-Superstar Connor McDavid schrieb am Donnerstag vier Assists an, Mattias Ekholm zwei Tore und eine Vorlage, Leon Draisaitl ein Tor und zwei Assists und Zach Hyman zwei Tore. Für die Oilers war es der neunte Sieg in ihren jüngsten zwölf Spielen.

Einen wichtigen Sieg feierten die New Jersey Devils über das Western-Conference-Spitzenteam Winnipeg Jets. Dank dem 4:1 vor Heimpublikum, bei dem Jack Hughes als Doppeltorschütze glänzte, dürfen sich die Devils weiter Hoffnungen auf das Erreichen der Play-offs machen. Allerdings muss das Team aus Newark in den verbleibenden zwölf Spielen einen Rückstand von sechs Punkten wettmachen. (APA, 22.3.2024)