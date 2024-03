Ski alpin

Lara Gut-Behrami holt auch Super-G-Kugel

Der Schweizerin genügt im abschließenden Super G in Saalbach ein siebenter Platz für den Erfolg in der Disziplinwertung – Sieg an Tschechin Ledecka, Venier Vierte. Hütter verpasst Kristall klar