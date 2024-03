Mein Forum

Welche Vorurteile, die Sie hatten, hat die Realität widerlegt?

So jeder hat seine Vorurteile im Alltag in vielerlei Hinsicht. Sei es nun in Bezug auf andere Menschen, Kulturen, Weltanschauungen oder Situationen. Wie haben Sie es erlebt, dass das, was sie bisher geglaubt haben, doch nicht so war bzw. eingetroffen ist?