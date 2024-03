Deutschland testet beim Kracher in Lyon mit neuem Kader – England empfängt in einem weiteren Schlager Brasilien

Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team hoffen auf eine Wiedergutmachung. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Lyon/London – Mit einem umgebauten Kader und einigen Fragezeichen startet das deutsche Fußball-Nationalteam am Samstag (21.00 Uhr/live Puls4) mit einem Testspiel in Frankreich in das Heim-Europameisterschaftsjahr 2024. Beim Kracher in Lyon soll eine Wiedergutmachung nach den Niederlagen im November gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) gelingen. Schon vor dem Spiel muss Trainer Julian Nagelsmann Ausfälle hinnehmen.

Nicht weniger als sechs Neulinge nominierte Nagelsmann vergangene Woche für die beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande (Dienstag/20.45). Mit Aleksandar Pavlovic (Mandelentzündung) und Jan-Niklas Beste (Adduktorenverletzung) sind zwei davon schon wieder abgereist. Auch Bayern-Torhüter Manuel Neuer, der Berichten zufolge als Nummer eins in die Europameisterschaft gehen wird, fällt verletzt aus. So wird Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona im Tor stehen. Neben Rückkehrer Toni Kroos wird wohl auch Debütant Maximilian Mittelstädt beginnen, etablierte Namen wie Niclas Füllkrug oder Thomas Müller müssen hingegen mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen.

"Ich finde immer, wenn man irgendwo teilnimmt, selbst beim Mensch-ärgere-dich-nicht, dann soll man auch gewinnen wollen. Und wenn man an einem Turnier teilnimmt, wäre es schon ratsam, auch gewinnen zu wollen", lieferte Nagelsmann eine Kampfansage, die auch für die EM gültig ist. Frankreich um Superstar Kylian Mbappe befindet sich aber in guter Form. 2023 gab es in zehn Spielen acht Siege und nur eine Niederlage. Die aber im September gegen Deutschland.

Bei der "Equipe Tricolore" verpasst Antoine Griezmann das erste Mal seit November 2016 und 84 Partien hintereinander wieder ein Länderspiel. Abgesehen von diesem Ausfall wird Frankreich wenig experimentieren und sich im Hinblick auf die EM einspielen, wie Nationaltrainer Didier Deschamps bestätigt: "Ich bin nicht hier, um Dinge auszuprobieren."

Kracher in London

Auch in London steht mit dem Spiel England gegen Brasilien (20.00) ein echter Testspielkracher auf dem Programm. Während die "Three Lions" seit dem WM-Viertelfinale 2022 ungeschlagen sind, hat die "Selecao" ihre jüngsten beiden Spiele verloren. Nach der Trennung von Fernando Diniz wird Dorival Junior bei den Brasilianern sein Debüt auf der Trainerbank feiern. Bei den Engländern fällt wohl Starstürmer Harry Kane aus, er laboriert an einer Knöchelverletzung. (APA, dpa, 22.3.2024)