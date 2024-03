Es geht um Vorgänge im Zusammenhang mit Kapitalbeschaffung. Geld soll "nicht in versprochene Projekte geflossen sein"

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen "Geschäftsführer einer Signa-Projektgesellschaft", wie es in einer aktuellen Aussendung heißt. Der Verdacht lautet auf schweren Betrug. Wer die Verdächtigen sind und um welche Projektgesellschaft es sich handelt, wurde nicht kommuniziert.

Jedenfalls wird "im Zusammenhang mit einer Kapitalbeschaffungsmaßnahme ermittelt", heißt es. "In diesem konkreten Fall sollen Investments von Kapitalgebern nicht in die versprochenen Projekte investiert worden sein. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen."

Projekte der Signa beschäftigen heute die Staatsanwaltschaft. APA/dpa/Marcus Brandt

Laut eigenen Angaben wurde in der WKStA diesbezüglich ein staatsanwaltliches Ermittlungsteam gebildet, das neben der Teamleitung aus mehreren Oberstaatsanwälten und Wirtschaftsexperten besteht. Involviert ist daneben auch eine Sonderkommission des Bundeskriminalamtes (BK), die sogenannte Soko Signa, die Anfang März aufgrund zahlreicher Anzeigen in der Causa gegründet wurde.

Steuern nicht abgeführt

Daneben laufen noch andere Verfahren, wie es von der WKStA heißt. Konkret hätten Verantwortliche einer Signa-Gesellschaft Selbstanzeige nach dem Finanzstrafgesetz erstattet. Es gehe dabei um die "nicht entsprechende Abführung der Kapitalertragssteuer für eine Dividendenausschüttung".

Bei diesem letzterem Fall handelt es sich möglicherweise um die Gesellschafter eines Tiroler Unternehmens im Umfeld von René Benko und dessen Großinvestoren, wie der STANDARD in Erfahrung gebracht hat. Diese Gesellschafter haben im Jahr 2022 eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn 2021 beschlossen. Die Rede ist von einer Bruttodividendenzahlung von ungefähr elf Millionen Euro. Die höchste Dividende floss dabei an eine Benko-nahe Stiftung, die mehr als 40 Prozent des betreffenden Unternehmens hält. Dann allerdings wurde – aus Versehen, wie es heißt – die Kapitalertragssteuer auf den Profit nicht rechtzeitig abgeführt. Auch die Kapitalertragsanmeldung kam zu spät, konkret erst Anfang 2023. Aufgrund all dessen erfolgte eine Selbstanzeige; weitere Hintergründe zur Causa sind zurzeit nicht bekannt.

Von einem weiteren Verfahren weiß man schon länger: Infolge von Aussagen des Ex-Spitzenbeamten und Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Thomas Schmid, wird ebenfalls ermittelt, wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit sowie des Missbrauchs der Amtsgewalt. Konkret: Laut Schmid soll Benko ihm selbst einen Spitzenjob bei der Signa angeboten haben, damit es zu einer möglichst geringen Abgabenfestsetzung kommt. (Joseph Gepp, Renate Graber, 22.3.2024)