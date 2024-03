Die vorösterliche Fastenzeit ist so gut wie vorbei. Ich habe mir schon öfter Fastenperioden auferlegt, auch gerne vor Ostern, aber nicht nur. Es gab schon so manches Mal nach Silvester einen "Dry January", also alkoholfreien Jänner in meinem Kalender. Ist das mit dem Fasten aufs Essen und Trinken beschränkt? Abnehmen oder Alkohol pausieren wird meistens eh positiv gesehen. Aber macht es auch Sinn, sich anderer Dinge zu enthalten, zum Beispiel dem Handyschauen? Haben Sie schon einmal gefastet? Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Ist Fasten für Sie eine positive Idee oder einfach Selbstbestrafung?