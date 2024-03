"Die Reise zum Mittelpunkt der Erde", "Sörensen hat Angst", "House of Kardashian" und "3 Body Problem" - mit Radiotipps

17.57 MAGAZIN

Bürgeranwalt Wohnen beim Schießplatz / Kein Platz für Bienen / Hohe Belastung durch erwartete Generalsanierung. Bis 18.57, ORF 2

20.15 ABENTEUER

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (USA 1959, Henry Levin) Die Geschichte von einem schottischen Professor (James Mason) und seiner Expedition ins geheimnisvolle Erdinnere – nach Jules Vernes Zukunftsroman. Jugendlich-beschwingte Abenteuerunterhaltung, sehenswert. Bis 22.00. Tele 5

20.15 LANDKRIMI

Steirerrausch (D/Ö 2021, Wolfgang Murnberger) Kommissar Bergmann (Hary Prinz) und Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) bekommen es mit einem Mord zu Halloween zu tun. Mit Adele Neuhauser – sie wurde gerade für ihre Bibi Fellner im Tatort mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals ausgezeichnet – als Medium. Bis 21.45, ARD

21.45 KRIMI

Sörensen hat Angst (D 2020, Bjarne Mädel) Mädels Regiedebüt kommt zunächst als harmloser, humoriger Provinzkrimi daher. Erst nach und nach zeigt sich die ganze Dimension des Grauens. Sehenswert und schräg. Bis 23.15, NDR

22.50 VERSAILLES

Leb wohl, meine Königin! (Les Adieux à la reine, FRA 2012, Benoît Jacquot) Léa Seydoux, Diane Kruger und Virginie Ledoyen in einem opulenten Kostümfilm über die letzten Tage am Hof Ludwig XVI. Bis 0.25, 3sat

Streaming

PROMI-FAMILIE

House of Kardashian In drei Folgen erzählen die Regisseurinnen Katie Hindley und Clare Cameron vom Aufstieg und Macht der Erfolgsfamilie. Versprochen werden "noch nie gezeigtes Archivmaterial und Interviews aus dem inneren Kreis der Familie". Sky

AUSSERIRDISCH

3 Body Problem Während der Kulturrevolution in China wird Astrophysikerin Ye Wenjie in ein geheimes Forschungsprojekt involviert, das nach außerirdischem Leben sucht. Basierend auf dem Roman des Autors Liu Cixin, umgesetzt von den Game of Thrones-Machern David Benioff und D. B. Weiss zusammen mit Produzent Alexander Woo. Mehr darüber können Sie hier lesen. Netflix

HIGH SOCIETY UND MORAL

Palm Royale Maxine Simmons (Kristen Wiig) sucht in der High Society von Palm Beach ihren Platz. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Denn Moral und Integrität sind nicht die Stärken dieser Gesellschaft. Laura Dern ist ebenso dabei wie Vater Bruce – unvergessener Bosnigl in Big Love. Apple TV

SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH

Bauchgefühl Lena (Laura Berlin) wird ungewollt schwanger, sie entscheidet sich für einen Abbruch. Es geht um eine schwere Entscheidung, die sich trotzdem richtig anfühlen kann, und darum, wie es ist, wenn sich andere einmischen. ZDF-Mediathek. Das Interview mit Regisseurin Esther Rauch können Sie hier lesen.

Lena (Laura Berlin, links) entscheidet sich in der ZDF-neo-Serie "Bauchgefühl" für einen Schwangerschaftsabbruch. ZDF

Radio

9.05 FEATURE

Hörbilder: Hingerichtet und verschwiegen Die Kinder und Enkel des SS-Obersturmbannführers Friedrich Polte haben lange so gut wie nichts über ihn gewusst. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Der Pianist, Komponist und Arrangeur Christoph Cech bei Ulla Pilz. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Bis 12.56, Ö1

17.05 MAGAZIN

Diagonal: Drowning by numbers Die Gesellschaft und ihre Zahlenspiele. Bis 19.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 23.3.2024)