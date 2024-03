Die Klagenfurter gewannen Spiel zwei gegen HC Pustertal mit 4:2. Salzburg schlug mit einem 3:1 in Bozen zurück. Am Sonntag geht die Best-of-Seven-Serie weiter

Der Puck muss ins Tor (Symbolbild). IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Bozen - Red Bull Salzburg hat im Halbfinale der ICE-Hockey-League den Ausgleich geschafft. Der amtierende Champion feierte in Bozen beim HCB Südtirol in Spiel zwei einen umkämpften 3:1-Erfolg und bügelte damit die 0:2-Heimschlappe von Dienstag aus. Der KAC fuhr unterdessen beim HC Pustertal einen 4:2-Erfolg ein und stellte damit in der Semifinalserie auf 2:0. Am Sonntag haben die Klagenfurter ebenso Heimrecht (17.30 Uhr) wie Salzburg gegen Bozen (18.30).

Nach torlosen ersten 30 Minuten nahm in Bozen vor 5.500 Fans die Partie Fahrt auf. Dennis Robertson brachte die Gäste aus Salzburg in Führung (33.), die Domenico Alberga für die "Füchse" in Überzahl egalisierte (39.). Doch es dauerte nur 14 Sekunden, da schoss Thomas Raffl die "Bullen" wieder in Front (39.). Für die Entscheidung sorgte Paul Huber im Schlussdrittel (51.). Damit ist die Serie zwischen den beiden Vorjahresfinalisten mit 1:1 wieder weit offen.

In Bruneck sahen die 3.100 Zuschauer in der ausverkauften Intercable Arena ein missglücktes erstes Drittel der Gastgeber. Manuel Ganahl (10.) sowie ein Doppelschlag durch Matt Fraser (18.) und Lukas Haudum (18.) binnen 29 Sekunden sorgten für eine beruhigende Führung der Kärntner. Nach einem torlosen Mitteldrittel kamen die "Wölfe" aus dem Pustertal aber noch einmal zurück. David Morley (41.) und Mats Frycklund (57.) stellten auf 2:3. Ein "empty net"-Treffer von Clemens Unterweger 23 Sekunden vor Schluss sicherte dem KAC aber den zweiten Sieg. Für Pustertal war es die erste Heimniederlage seit dem 13. Februar. (APA, 23.3.2024)