Graz – Ein obdachloser Mann ist am Samstag gegen 0.40 Uhr in Graz Opfer eines Brandanschlags geworden. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen laut Polizei mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Der 52-jährige Ungar dürfte in einem Geschäftseingang genächtigt haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Kanister von dem Geschäft wegging, dann dass dort ein Brand ausgebrochen war und ein Mensch in Flammen stand.

Das Opfer wurde mit schwersten Verbrennungen ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet sich der Mann in einem lebensbedrohlichen Zustand. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bisher ohne Erfolg. Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter groß. Laut den Zeugen war er dunkel bekleidet. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 23.3.2024)