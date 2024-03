Der Ex-Mann und Tatverdächtige einer 33-Jährigen, die am Donnerstag mit einem Messer schwer verletzt wurde, schweigt in Vernehmungen

Am Freitag nahm die Polizei den 41-Jährigen in seiner Wohnung in Breitenbrunn fest. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Breitenbrunn – Nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstag die Untersuchungshaft über den 41-jährigen Beschuldigten verhängt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf APA-Anfrage mit. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Der ungarische Staatsbürger soll am Donnerstagabend seine Ex-Frau auf einem Parkplatz vor ihrer Wohnung mit einem Messer am Hals schwer verletzt haben.

Die Polizei nahm den 41-jährigen am Freitag in seiner Wohnung in Breitenbrunn fest. Er hatte zuvor ein Abschiedsbrief geschrieben und wies Verletzungen auf. Er sei trotz dieser Verletzungen vernehmungsfähig, habe jedoch bisher keine Angaben zur Tat gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. (APA, red, 23.3.2024)