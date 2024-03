Nach Gegentreffer in der der Nachspielzeit wackelt die Qualifikation für das Turnier in zwei Monaten

Martin Scherbs Elf fehlten nur einige Minuten auf den zweiten Sieg und die damit sichere Qualifikation. APA/HANS PUNZ

Wiener Neustadt – Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat sich am Samstag in der Eliterunde der EM-Qualifikation mit einem Remis gegen Norwegen begnügen müssen. Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Slowenien kam die Elf von Coach Martin Scherb beim Heimturnier in Wr. Neustadt zu einem 2:2. Ilia Ivanschitz via Elfer (36.) und Philip Moizi (64.) drehten nach frühem 0:1-Rückstand die Partie. Doch Jonathan Norbye schaffte spät den Ausgleich (92.) für die durch eine Rote Karte dezimierten Norweger.

Zum Abschluss wartet nun am Dienstag Turnierfavorit Spanien auf das ÖFB-Team, das mit vier Punkten immer noch alle Chancen auf den Aufstieg hat. Vor dem abschließenden Spieltag ist die Tordifferenz der Österreicher um fünf Treffer besser als die der Norweger, der Gruppensieger sowie die sieben besten Gruppenzweiten der acht Eliterundengruppen qualifizieren sich für die Endrunde von 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern. (APA, 23.3.2024)