Vorarlberger nun vierter Österreicher mit 20 Toren in einer NHL-Saison, für den Sieg gegen St. Louis reichte es trotzdem nicht

Goal. AP/Abbie Parr

St. Paul – Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag seinen dritten Doppelpack in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt, zu Feiern gab es für die Minnesota Wild aber nichts. Minnesota verlor das Heimspiel gegen St. Louis Blues mit 4:5 nach Verlängerung und hat damit nur noch geringe Chancen, den Aufstieg ins Play-off zu schaffen.

Rossi brachte Minnesota mit 2:1 (32.) und 3:2 (35.) in Führung und hält nun bei 20 Saisontreffern. Der 22-jährige Center ist damit erst der vierte Österreicher, der in einer NHL-Saison zumindest 20 Tore erzielt hat. Das gelang davor nur Thomas Vanek (11 Mal), Michael Grabner (4) und Michael Raffl (1).

Zum Sieg reichte es aber nicht, weil Jordan Kyrou einen Hattrick für die Gäste erzielte und Brandon Saad in der Verlängerung traf. Minnesota liegt damit auf Platz zehn der Western Conference und müsste in den ausstehenden elf Spielen zwei Mannschaften überholen, um noch ins Play-off zu kommen. Auf die Vegas Golden Knights fehlen Rossi und Co. vier Punkte, zudem hat das Team aus Las Vegas noch zwei Spiele mehr offen. St. Louis liegt nach dem Sieg zwei Zähler vor Minnesota. (APA, 23.3.2024)