Carlos Sainz kontrollierte das Rennen von der Spitze aus. EPA/JOEL CARRETT

Carlos Sainz und Charles Leclerc haben am Sonntag beim Großen Preis von Australien einen Doppelsieg für Ferrari eingefahren. Die beiden Piloten der Scuderia setzten sich vor Lando Norris im McLaren durch. Weltmeister Max Verstappen schied in der Anfangsphase des Rennens mit einem technischen Gebrechen aus. George Russell baute mit seinem Mercedes in der Schlussphase einen heftigen Unfall, das Rennen wurde unter dem virtuellen Safety Car beendet.

Für Sainz war es der dritte Sieg seiner Formel-1-Karriere. Der Erfolg ist bemerkenswert, hatte der Spanier vor zwei Wochen in Saudi-Arabien das Rennen noch mit einer Blinddarmentzündung verpasst. Bei der Anreise nach Melbourne unter der Woche war sich Sainz noch nicht sicher, ob er überhaupt das Rennen bestreiten können würde.

Max Verstappen musste sein Auto abstellen. AFP/POOL/SCOTT BARBOUR

Den Start konnte Verstappen von der Pole Position aus noch für sich entscheiden. Schon nach wenigen Kurven meldete der Niederländer Balanceprobleme, ein leichter Fahrfehler brachte Sainz die Chance, erfolgreich am Red Bull vorbeizugehen. Verstappens Wagen bildete an der rechten Hinterbremse immer mehr Rauch, in Runde drei wurde er deutlich langsamer und fuhr an die Box. Bei der Boxeneinfahrt schien die Bremsscheibe zu zerbersten. Verstappen sagte nach seinem Ausfall bei Sky, dass die Daten zeigen würde, dass die Hinterbremse schon beim Start feststeckte. Damit endete seine Serie von neun Siegen in Folge.

Lewis Hamilton musste seinen Boliden in Runde 17 mit einem Motorschaden abstellen. (luza, 24.3.2024)