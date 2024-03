Am Wochenende wurde im Albert Park gefahren. IMAGO/Eric Alonso

Melbourne - Motorsport-Nachwuchsfahrer Charlie Wurz (18) hat in seinem insgesamt vierten Formel-3-Rennen den fünften Platz und damit erstmals WM-Punkte erreicht. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz überzeugte am Sonntag in Melbourne mit einem starken Finish, durch das er im Feld noch nach vorne preschte. Der Fahrer des Schweizer Teams Jenzer war vom 14. Startplatz ins Rennen gegangen. Am Samstag hatte er das Sprintrennen als Elfter beendet.

"Die ersten Punkte fühlen sich gut an. Ich denke, wir hätten schon früher in der Saison in die Punkte fahren können, denn wir wissen, dass wir die Pace haben", sagte Wurz. "Wir kamen mit den Reifen besser zurecht als alle anderen im Sprint, daher wussten wir, dass wir einen Vorteil gegenüber den anderen haben würden." Die nächsten Rennen finden am 18. und 19. März in Imola statt. (APA, red, 24.3.2024)