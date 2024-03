Der Schwerpunkt des Sturms lag auf den Bezirken Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. APA/GEORG HOCHMUTH

Klagenfurt – Sturm und Unwetter haben am Samstagabend für rund 70 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mitteilte, gingen ab 17 Uhr vermehrt Notrufe ein. Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und Sturmschäden an Dächern waren meist die Ursache. Der Schwerpunkt lag auf den Bezirken Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. Gebietsweise gab es Böen von 60 Stundenkilometern. Ab 20 Uhr beruhigte sich die Lage.

Neben dem Sturm sorgten laut Polizei auch Niederschläge mit Regen für Verkehrsbehinderungen. Höher gelegene Straßen waren zum Teil gesperrt, teilweise gab es auch Schneekettenpflicht – etwa am Loibl (B91) oder am Katschberg (B99). (APA, 24.4.2024)