Vor allem die Bergregionen des Bundesstaates Rio de Janeiro waren betroffen. AP/Bruna Prado

Rio de Janeiro – Bei einem Sturm im Südosten Brasiliens sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem die Bergregionen des Bundesstaates Rio de Janeiro seien betroffen gewesen, teilte die Regionalregierung am Samstag mit. Die Situation vor Ort sei nach dem Sturm am Freitag "kritisch".

Der Sturm traf auch die unter Touristen beliebte Stadt Petrópolis. AFP/PABLO PORCIUNCULA

Betroffen war von dem Sturm unter anderem die bei Touristen beliebte Stadt Petrópolis. Dort konnte am Samstag ein Mädchen gerettet werden, das 16 Stunden unter Trümmern gelegen hatte. Direkt neben ihm wurde sein toter Vater entdeckt. "Der Vater hat seine Tochter heroisch mit seinem Körper geschützt", berichtete ein Nachbar der Nachrichtenagentur AFP.

Der Sturm folgt auf eine Hitzewelle in der Region. Vor einer Woche war in Rio de Janeiro eine gefühlte Temperatur von 62,3 Grad gemessen worden. Brasilien leidet an den Auswirkungen der Klimaerwärmung und erlebt immer wieder Naturkatastrophen. 2022 wurden nach heftigen Niederschlägen in Petrópolis mehr als 230 Todesopfer gezählt. (APA, red, 24.3.2024)