Die Demonstration der Abtreibungsgegner in Innsbruck dauerte rund zwei Stunden lang. (Symbolbild) IMAGO/Andreas Haas

Innsbruck – Bei einer Demonstration gegen Abtreibungen in der Innsbrucker Innenstadt sind am Samstag vier Personen festgenommen worden. Laut Polizei versuchten "Kleingruppen beziehungsweise Gegner" des sogenannten "Marsch fürs Leben" die Versammlung zu "stören". Neben den vier Festnahmen setzte es zudem zwei Anzeigen und 19 Identitätsfeststellungen, bilanzierte die Exekutive. An der Demonstration nahmen rund 200 Menschen teil.

Noch bevor sich der Demonstrationszug ausgehend vom Domplatz in Bewegung gesetzt hatte, wurden ein 28-Jähriger und eine 22-Jährige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie eines tätlichen Angriffs gegen einen Beamten festgenommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, hieß es. Zwei weitere Personen wurden unter anderem wegen Ordnungsstörung festgenommen.

Die Demonstration wurde nach rund zwei Stunden beendet. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. 80 Polizistinnen und Polizisten standen im Einsatz. (APA, 24.3.2024)