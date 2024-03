AP/Alessandro Trovati

Saalbach-Hinterglemm - Alle Bemühungen in Saalbach-Hinterglemm sind umsonst gewesen. Das letzte Rennen der alpinen Ski-Weltcup-Saison ist abgesagt worden. Damit heißt der Gewinner der Abfahrtskugel Marco Odermatt, für den Schweizer ist es das vierte Kristall in diesem Winter nach jenem für den Gesamtweltcup, im Super-G und Riesentorlauf. Der Franzose Cyprien Sarrazin konnte bei 42 Zählern Rückstand nicht mehr eingreifen. Fix ist auch die erste sieglose Saison für die ÖSV-Abfahrer nach 2015/16.

Nach den Schneefällen in der Nacht und dem Befahren mit schweren Gerät wurde stundenlang intensiv an der Piste gearbeitet, die an einigen Stelle gebrochen war. Zudem war im Laufe des Vormittags starker, böenartiger Wind aufgekommen und die Sicherheit der Läufer und Fairness nicht gewährleistet.

Es war das einzige der acht Rennen bei der über eineinhalb Wochen gehenden WM-Generalprobe, das nicht durchgeführt werden konnte. Und das, obwohl laut Markus Waldner, dem FIS-Chef-Renndirektor der Männer, "wir hier alle vier Jahreszeiten" erlebt haben. (APA, red, 24.3.2024)

Gesamtweltcup nach 35 Rennen:

1. Marco Odermatt (SUI) 1947

2. Loic Meillard (SUI) 1073

3. Manuel Feller (AUT) 952

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 754

5. Cyprien Sarrazin (FRA) 734

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 707

7. Timon Haugan (NOR) 621

8. Dominik Paris (ITA) 539

9. Linus Straßer (GER) 532

10. Filip Zubcic (CRO) 466

weiter:

11. Marco Schwarz (AUT) 464

15. Raphael Haaser (AUT) 408

37. Stefan Babinsky (AUT) 237

41. Dominik Raschner (AUT) 208

44. Fabio Gstrein (AUT) 194

45. Stefan Brennsteiner (AUT) 184

47. Johannes Strolz (AUT) 183

57. Michael Matt (AUT) 129

59. Daniel Hemetsberger (AUT) 120

63. Daniel Danklmaier (AUT) 109

65. Otmar Striedinger (AUT) 99

70. Lukas Feurstein (AUT) 93

Abfahrt Männer (8):

1. Marco Odermatt (SUI) 552

2. Cyprien Sarrazin (FRA) 510

3. Dominik Paris (ITA) 342

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 298

5. Bryce Bennett (USA) 257

6. Niels Hintermann (SUI) 229

7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 220

8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 208

9. Cameron Alexander (CAN) 205

10. Nils Allegre (FRA) 201

weiter: 15. Stefan Babinsky (AUT) 109

24. Otmar Striedinger (AUT) 78

34. Daniel Danklmaier (AUT) 56

42. Marco Schwarz (AUT) 29

43. Christopher Neumayer (AUT) 26

44. Daniel Hemetsberger (AUT) 26

45. Raphael Haaser (AUT) 23

Mannschaft Männer (35):

1. Schweiz 6238

2. Österreich 4310

3. Norwegen 3065

4. Frankreich 2745

5. Italien 2464

6. USA 1322

7. Deutschland 1104

8. Kanada 911

9. Kroatien 685

10. Slowenien 433

Nationencup (74):

1. Schweiz 10882

2. Österreich 9287

3. Italien 6817

4. Norwegen 5190

5. USA 3998

6. Frankreich 3808

7. Deutschland 2212

8. Kanada 1861

9. Schweden 1738

10. Kroatien 1428