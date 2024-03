Michael (Thomas Bo Larsen, links) setzt in "Das Fest" mithilfe zweier Saaldiener seinen Bruder Christian (Ulrich Thomsen, Mitte) vor die Tür, One, 20.15 Uhr. ARD/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Opa wohnt im Kindergarten Im generationenübergreifenden Wohn- und Lebensprojekt "Village des Générations" im kleinen westfranzösischen Örtchen Villevêque treffen Tag für Tag 70 ältere Menschen auf die Kleinkinder der ortsansässigen Kinderkrippe – mit Gewinn für beide Seiten. Bis 20.15, Arte 20.15 DRAMA

Das Fest (Festen, DK/S 1998, Thomas Vinterberg) Bei der Feier anlässlich des 60. Geburtstags eines Hoteliers kommt die Lebenslüge der Familie rund um sexuellen Missbrauch ans Tageslicht. Thomas Vinterbergs Drama war der erste Spielfilm, der nach den Regeln der dänischen, größtmöglichem Realismus verpflichteten Gruppe Dogma 95 produziert wurde. Bis 21.55, One

20.15 MONUMENTALFILM

Die Bibel (The Bible, USA/I 1966, John Huston) Der Versuch von Meisterregisseur John Huston (Asphalt Jungle), die ersten 22 Kapitel des Alten Testaments zu erzählen – in Breitwand und üppigen Farben. Am besten daran bleibt Hustons eigener Auftritt als Noah. Bis 23.00, Arte

20.15 MINISERIE

Kafka (4–6/6) (A/D 2024, David Schalko) Die zweite Hälfte der Serie von Regisseur David Schalko und Autor Daniel Kehlmann über das Leben des Schrifstellers Franz Kafka. Joel Basman ist in der Titelrolle zu sehen, Nicholas Ofczarek als sein Vater. Bis 22.45, ORF 1

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Der Oster-Check Rechtzeitig vor Ostern präsentiert ORF 3 vier Dokus, die sich allesamt um Süßes drehen: Osterhasen und Schokoeier im Vergleich, einen Lindt-Schoko-Check und einen Dr. Oetker-Report. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KRIMI

Columbo: Mit der linken Hand (Death Lends a Hand, USA 1971, Bernard Kowalski) Ein Privatdetektiv versucht, die Frau eines Medienmoguls zu erpressen – mit tödlichem Ausgang. Der Inspektor macht sich an die Arbeit. In dieser von Columbo-Aficionados hochgeschätzten Folge der ersten Staffel ist der legendäre Charakterdarsteller Ray Milland mit an Bord. Bis 21.45, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Was macht uns glücklich? Österreich liegt im "World Happiness Report" der Vereinten Nationen auf Rang 14 von 143 Ländern. / Quereinstieg in den Lehrberuf glückt nicht allen. / Die Welt der Furrys – tierisch glücklich. / Fünf Jahre Fridays for Future – ist die Zeitenwende geglückt? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Fratzen, Fremdenhass & Freudentaumel Der Todestag des belgischen Malers James Ensor jährt sich heuer zum 75. Mal, Peter Schneeberger spricht mit dem scheidenden Burgtheaterchef Martin Kušej, und das Linzer Brucknerhaus feiert seinen 50. Geburtstag. Ab 23.30 ist Schreiben gegen die Angst – Robert Schindel im Porträt zu sehen, gefolgt um 0.00 von der Schindel-Verfilmung Gebürtig. Bis 1.50, ORF 2