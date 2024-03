Stability AI ist vor allem für den beliebten KI-Bildergenerator Stable Diffusion bekannt. APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Stability AI, das Unternehmen hinter dem beliebten KI-Bildgenerator Stable Diffusion, verliert seinen CEO: am Freitagabend (Ortszeit) verkündete Emad Mostaque, dass er vom Chefposten zurücktrete. Ein Nachfolger wurde noch nicht genannt, zwischenzeitlich werden die Geschäfte von COO Shan Shan Wong und CTO Christian Laforte geleitet, wie in Stability AI in einem Blogposting mitteilt. Laut einem Bericht des Fachmediums Techcrunch hat Stability AI in den vergangenen Monaten bereits etliche Schlüsselkräfte verloren.

Betont wird, dass Mostaque zugunsten der dezentralisierten KI zurücktrete. In einem Posting auf X (vormals Twitter) schrieb der CEO, dass man "zentralisierte KI nicht mit noch mehr zentralisierter KI" besiegen könne.

Dabei dürfte er sich auf die Struktur von konkurrierenden Unternehmen wie Open AI und Anthropic beziehen. Mostaque betont auch, dass der auf eigenen Wunsch zurücktrete, zumal er die meisten Stimmrechte an Stability AI hält. "Die Machtkonzentration in der KI ist schlecht für uns alle", schreibt er dort: "Ich habe mich für den Rücktritt entschieden, um dieses Problem bei Stability und an anderen Stellen zu lösen."

Im Artikel von Techcrunch wird angemerkt, dass der Rücktritt des CEOs zu keiner leichten Zeit kommt. Laut Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gab das Start-zup allein im Oktober 2023 geschätzte acht Millionen Dollar aus, eine geplante Finanzierungsrunde im Ausmaß von vier Milliarden Dollar scheiterte.

Mostaque dürfte wachsenden Umsatz nicht auf seiner Prioritätenliste gehabt haben. In X-Postings hatte er sich im vergangenen Jahr über den "seltsamen Fokus auf Umsatz" seiner Konkurrenten lustig gemacht sowie darauf verwiesen, dass der Bereich der generativen KI noch nicht ausgereift sei und es fast täglich revolutionäre Neuigkeiten gebe. In diesem Kontext nannte er auch Tech-Unternehmen anderer Fachbereiche, die jahrelang forschten und entwickelten, bevor sie ein funktionierendes Geschäftsmodell fanden. Auf Reddit hatte er hingegen im Februar gemutmaßt, dass Stability AI noch in diesem Jahr einen positiven Cashflow haben könne. (red, 24.3.2024)