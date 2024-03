Guglielmo Vicario hatte gegen Ecuador alles im Griff. AP/Eduardo Munoz Alvarez

New Jersey – Titelverteidiger Italien befindet sich rund drei Monate vor der Fußball-EM in Deutschland bereits in ansprechender Form. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg in Harrison/US-Bundesstaat New Jersey gegen Ecuador feierte die Squadra Azzurra ihren zweiten Erfolg binnen vier Tagen. Am vergangenen Donnerstag war Italien mit einem 2:1 gegen Venezuela ins EM-Jahr gestartet. Die Tore gegen Ecuador erzielten Lorenzo Pellegrini (3.) und Nicolo Barella (90.+4).

Die Italiener absolvieren ihren beiden letzten Tests vor EM-Beginn im Juni gegen die Türkei und Bosnien-Herzegowina. Die "Mission Titelverteidigung" beginnt für das Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti in der EM-Vorrunde mit den Spielen gegen Albanien, Spanien und Kroatien.

San Marino kann nicht gewinnen

Die Durststrecke von San Marinos Fußball-Nationalmannschaft will indes nicht enden. Der Weltranglistenletzte kam im Länderspiel gegen St. Kitts und Nevis nicht über ein torloses Remis hinaus und wird damit Ende April auf 20 Jahre ohne einen Sieg zurückblicken müssen. Seinen letzten und bislang auch einzigen Erfolg in nunmehr 203 Länderspielen hatte das Team aus der Enklave in Italien am 28. April 2004 beim 1:0 gegen Liechtenstein gefeiert. (sid, red, 24.3.2024)