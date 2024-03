Rot-rotes Duell Salzburg-Wahl: SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger wird neuer Bürgermeister

In 14 der 119 Salzburger Gemeinden haben am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahlen stattgefunden. Dort hatte beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielt. Besondere Spannung versprach das Duell in der Landeshauptstadt, wo SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) auf KPÖ-Plus-Gemeinderat und Landtagsabgeordneten Kay-Michael Dankl traf. Letztendlich konnte sich Auinger deutlich durchsetzen