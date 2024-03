Wir reden immer nur darüber, was alles schlecht läuft und was alles schief läuft. Politiker:innen versprechen uns (meist vor Wahlen) Verbesserungen, oder sie prangern Entscheidungen als Feher an.

Es geht immer nur um den Weg zu einem Ziel, aber wie sieht das Ziel aus? Sollte man nicht ein detailliertes Bild einer optimalen Welt mit all ihren Facetten haben, wenn man Entscheidungen trifft? Sollten Politiker:innen uns nicht ihre Sicht präsentieren, bevor sie zu einer Wahl antreten? Und erst als zweiten Punkt, mit welchen Maßnahmen sie diese Ziele erreichen wollen?

Was gehört für euch zu einer optimalen Welt? Lasst uns gemeinsam ein Bild von ihr schaffen!