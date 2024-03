"Sie sind gegen Menschenrechte" Argentinien: Kritik an Milei bei Gedenkmarsch für Diktatur-Opfer

Zehntausende Argentinier haben an die Opfer der Militärdiktatur in ihrem Land erinnert und den umstrittenen neuen Präsidenten Javier Milei kritisiert. "Nie wieder Diktatur", forderten die Demonstranten in Buenos Aires