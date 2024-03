Schon vor zwei Wochen gaben Veranstalter die Verschiebung bekannt. Am Montag seilten sich Aktivisten mit Banner von Wirtschaftsuni ab, auch eine Demo ist geplant

Protestaktion am Bibliotheksgebäude der Wirtschaftsuni in Wien-Leopoldstadt am Montag. DEBT FOR CLIMATE' / 'EXTINCTION

Wien – Gegen die wegen Sicherheitsbedenken verschobene Europäische Gaskonferenz (EGC) in Wien hat Montagfrüh eine Protestaktion stattgefunden. Aktivistinnen und Aktivisten von Debt for Climate (D4C) und Extinction Rebellion (XR) seilten sich vom Bibliotheksgebäude der Wirtschaftsuni in Wien-Leopoldstadt ab und enthüllten ein großes Banner mit der Aufschrift "Stop fossil crimes", zu Deutsch: "Stoppt fossile Verbrechen". Die dreitägige Konferenz war ab Dienstag geplant.

Demo am Mittwoch

"Dass die Konferenz verschoben wurde, ist zwar ein erster Erfolg für den Widerstand aus der Zivilgesellschaft – die schmutzigen Praktiken der Gaslobby und damit die Gründe für unseren Protest bleiben jedoch unverändert", erläuterte Niklas Niskate von Extinction Rebellion in einer Aussendung. Das Bündnis mit Debt for Climate forderte den Stopp des Ausbaus von Gas-Infrastruktur, eine Vergesellschaftung und Demokratisierung der Energieversorgung und ein Ende der ausbeuterischen Strukturen." Auch eine Demonstration am Mittwoch um 17 Uhr soll stattfinden.

Laut einer Mitteilung der Veranstalter vor zwei Wochen lag der Grund für die Verschiebung an geplanten Protestaktionen. Bei der Europäischen Gaskonferenz in Wien im Vorjahr hatte sich eine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten zu einem spontanen Protestzug in der Wiener Innenstadt formiert. Es kam zur Konfrontation mit der Polizei, die Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte und 165 Personen vorläufig festnahm. Im heurigen Februar stellte die Staatsanwaltschaft Wien das Massenverfahren gegen alle beschuldigten Aktivisten ein.

Die Europäische Gaskonferenz ist ein Treffen von Führungskräften aus der Gaswirtschaft, Lobbyisten, Investoren und Politikern, "um sich mit der Frage zu befassen, wie sich wichtige Entwicklungen in der globalen Erdgasindustrie auf den europäischen Markt auswirken", heißt es auf der Homepage. (APA, red, 25.3.2024)