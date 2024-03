Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper starb im Alter von 82 Jahren, sein Bruder Elmar (li.) ist bereits im Oktober 2023 verstorben. APA/dpa/Tobias Hase

Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Wepper war im Dezember zum zweiten Mal an einer Sepsis erkrankt, von der er sich nicht mehr erholte. Erst im Oktober starb sein jüngerer Bruder Elmar überraschend. Laut "Bunte" bestätigt Weppers Ehefrau Susanne Kellermann den Tod. Wepper sei am Montagmorgen friedlich eingeschlafen.

Wer in den 1980er-Jahren fern sah, kam nicht um Fritz Wepper herum. Freitagabend war er an der Seite von Horst Tappert in "Derrick" im Einsatz. Als Harry Klein lösten er und Derrick garantiert jeden Mordfall, bevorzugt im Milieu der betuchten Münchner Schickeria. Große Popularität erlangte er an der Seite von Jutta Speidel in "Um Himmels Willen." (red, 25.3.2024)

