Der Schweizer Verband freut sich über den Gesamtweltcup von Lara Gut-Behrami. Und nicht nur. EPA/GIAN EHRENZELLER

Saalbach-Hinterglemm - Der alpine Ski-Weltcup war 2023/24 erneut fest in Schweizer Hand. Durch die Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami gingen sieben der zehn Einzel-Kristallkugeln und der Nationencup an die Schweiz. Urs Lehmann, Chef von Swiss Ski, sprach von der "mit Abstand besten Saison der Neuzeit", forderte in der Stunde des Erfolgs aber Demut ein.

"Im Sport weiß jeder: Die Uhren werden immer wieder auf null gestellt. Den Moment genießen, richtig feiern, dann müssen wir sofort wieder angasen, dass wir diese schöne Position ganz oben behalten", meinte Lehmann. Das dafür notwendige Zusammenspiel auf allen Ebenen funktioniere seit geraumer Zeit prächtig. "Aus meiner Sicht haben wir im Verband momentan eine Traumaufstellung."

Youngster und Generationenwechsel

Erstmals seit 1987/88 und Michaela Figini sowie Pirmin Zurbriggen gab es einen eidgenössischen Doppelpack im Gesamtweltcup. 2020 hat die Schweiz den Hauptrivalen Österreich als Nummer eins im Nationencup abgelöst. Seither waren die Eidgenossen mit Ausnahme von 2022 immer vorne. Auch heuer, und das mit 1.595 Punkten Vorsprung deutlich. 27 Siege durch sieben verschiedene Athletinnen und Athleten wurden gefeiert. Vergleichsweise mickrig liest sich da Österreichs Ausbeute (11).

Auch im Preisgeld-Ranking der abgelaufenen Weltcupsaison belegen Odermatt und Gut-Behrami die jeweils ersten Plätze ein. Odermatt verdiente mit 810.000 Schweizer Franken (rund 832.600 Euro), Gut-Behrami 574.200 CHF (590.200 Euro). Hinter Kitzbühel-Abfahrts-Doppelsieger Cyprien Sarrazin aus Frankreich (365.500/375.700) ist Slalom-Kugelgewinner Manuel Feller mit 317.050 (325.900) Dritter. Als beste Österreicherin reihte sich Abfahrts-Kugelgewinnerin Cornelia Hütter als Fünfte ein. Sie verdiente 238.750 (245.400 Euro).

Auf Männer-Seite um Odermatt wurde der Umbruch erfolgreich bewältigt. Nachdrängende Talente wie Franjo von Allmen fahren erstmals aufs Podest. Für die Frauen-Sparte steht der Generationenwechsel erst an. Ein Bekenntnis zu mehr als einer weiteren Saison ließ sich Gut-Behrami nach ihrem Jubeljahr mit drei Kugeln und acht Siegen nicht entlocken. Die Gesamtweltcupsiegerin wird im kommenden WM-Winter 33 Jahre alt sein.

"Wir hoffen natürlich immer noch, dass sie bis 2027 anhängt", sagte Lehmann mit Blick auf die Heim-WM in Crans-Montana. Sie brauche nun einmal "Abstand, um das Erreichte zu realisieren und zu verarbeiten", meinte Gut-Behrami. Auch von den weiteren Arrivierten Joana Hählen, Wendy Holdener, Michelle Gisin und Jasmine Flury werden gewiss nicht alle den Höhepunkt in der Heimat als Aktive miterleben, so manche eventuell nach Olympia 2026 in Cortina und Mailand abtreten.

Die Schweizer haben etwas vor

"Es ist wichtig, dass man den Nachwuchs, also die Stars von morgen, während der erfolgreichen Zeiten nicht vergisst", mahnte Lehmann. Er beruhigte aber auch. "Wir sind da dran, und nicht erst seit heute. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht genau erzähle, was wir vorhaben. Aber sonst kopieren es die anderen", sagte Lehmann mit einem verschmitzten Lächeln. "Wir sind sehr gut aufgestellt, bei der Junioren-WM in Frankreich hat die Schweiz neun Medaillen (viermal Gold, Anm.) gewonnen." Österreich holte sechsmal Edelmetall mit einmal Gold durch Victoria Olivier in der Abfahrt.

Dass Cornelia Hütter beim Abfahrts-Showdown Gut-Behrami noch die Kugel abluchste, sei aus Schweizer Sicht natürlich extrem schade, meinte Lehmann, der einst in der Wahl um die FIS-Präsidentschaft an Johan Eliasch scheiterte. Der Sport lebe aber von solchen Momenten. "Das ist auch das, was uns der Sport lehrt. Dass man immer demütig sein muss, man immer kämpfen muss bis zum letzten Moment und dass sich das immer bis zur letzten Sekunde ändern kann." (APA, red, 25.3.2024)

Nationencup (nach 74 Rennen):

1. Schweiz 10882

2. Österreich 9287

3. Italien 6817

4. Norwegen 5190

5. USA 3998

6. Frankreich 3808

7. Deutschland 2212

8. Kanada 1861

9. Schweden 1738

10. Kroatien 1428

11. Slowenien 1227

12. Slowakei 809

13. Neuseeland 650

14. Tschechien 507

15. Großbritannien 380

16. Andorra 221

17. Albanien 201

18. Belgien 181

19. Polen 177

20. Bosnien-Herzegowina 151

21. Lettland 145

22. Griechenland 115

23. Bulgarien 111

24. Finnland 95

25. Spanien 44

26. Dänemark 27

27. Japan 17

28. Litauen 11

29. Australien 10

30. Liechtenstein 2