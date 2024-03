Nach Anschlag bei Moskau Frankreich ruft höchste Alarmstufe aus

Nach dem blutigen Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau ruft die Regierung in Frankreich die höchste Sicherheitsalarmstufe aus. Die Gruppe Islamischer Staat Provinz Chorasan sei in mehrere Pläne für Anschläge unter anderem in Deutschland und Frankreich verwickelt, heißt es