Das Immobilienunternehmen S Immo ist in den roten Zahlen. IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wien – Die S Immo ist im Vorjahr in die roten Zahlen gerutscht und hat einen Verlust von 41,4 Millionen Euro ausgewiesen, geht aus einer Mitteilung des Immobilienunternehmens hervor. Im Jahr davor erzielte es noch einen Gewinn von 18,9 Millionen Euro. Dabei stieß die S Immo im Vorjahr Immobilien um 682,4 Millionen Euro ab – vorwiegend in Deutschland, aber auch in Österreich und Kroatien. Im Gegenzug erwarb das Unternehmen mehrere Immobilien in Wien und Tschechien.

Der Kauf mehrerer Büroimmobilien und eines Hotels am Wienerberg in Wien mit 147.000 Quadratmetern bringen dem Unternehmen Mieteinnahmen von 21 Millionen Euro jährlich, teilte die S Immo weiters mit. In Tschechien erwarb das Unternehmen drei Bürogebäude und ein Hotel – diese Immobilien sollten 8,4 Millionen Euro an Mieteinnahmen einspielen. Und in Tschechien hat die S Immo sieben Büro- und drei Gewerbeimmobilien sowie ein Grundstück erworben. Die Gesamtmietfläche von 138.000 Quadratmeter sorge für Mieteinnahmen in Höhe von rund 29 Millionen Euro.

Deutlich höhere Mieterlöse

Die Umstrukturierung des Immobilienportfolios habe zu deutlich höheren Mieterlösen geführt. "Es ist uns gelungen, die Mieterlöse signifikant um mehr als 30 Prozent zu erhöhen und das EBITDA auf ein Rekordniveau zu steigern", sagte Radka Doehring, Vorstand der S Immo AG. Die Gesamterlöse konnten von 260,5 Millionen Euro auf 336,5 Millionen Euro gesteigert werden, das EBITDA von 106,1 Millionen auf 142,6 Millionen Euro.

Als Nächstes plane die S Immo, ein Portfolio von Büro- und Handelsflächen um knapp 500 Millionen Euro zu erwerben. Die damit zu erzielenden Mieteinnahmen bezifferte das Unternehmen mit 28 Millionen Euro.

Möglicher Marktaustritt in Kroatien und Slowakei

Die Umschichtungen sind das Ergebnis einer neuen Weichenstellung: Demnach werden kleine und mittelgroße Büroimmobilien abgestoßen, wenn "angemessene Preise" erzielt werden können. Mit essenziellen Verkäufen sei in Kroatien, der Slowakei und Österreich zu rechnen – bis hin zum völligen Marktaustritt aus Kroatien und der Slowakei.

Der schwächere Immobilienmarkt spiegelte sich jedoch bei den Bewertungen wider: Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung verschlechterte sich auf minus 109,3 Millionen Euro, nach einem Minus von 78,4 Millionen Euro im Jahr zuvor. Was letztlich das Nettoergebnis in die roten Zahlen drückte, war das negative Finanzergebnis von 70,4 Millionen Euro, nach plus 16,9 Millionen im Geschäftsjahr 2022. Allerdings sei das Minus auf unbare negative Effekte aus der Derivatbewertung zurückzuführen, teilte die S Immo weiters mit. (APA, 25.3.2024)